51. SİYAD Ödülleri verildi

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) üyelerinin oylarıyla belirlenen 2018 yılı Türkiye Sinemasının en iyileri açıklandı.

Anahit Sahne’de düzenlenen 51. SİYAD Ödül Töreni’ne aralarında sinema yazarları, yönetmenler, yapımcılar ve oyuncuların bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

Görsel: Ahlat Ağacı film afişi

Tuğrul Tülek’in sunuculuğunda gerçekleşen törende ‘Ahlat Ağacı’ En İyi Film ve En İyi Yönetmen dahil olmak üzere toplam 6 ödül kazandı.

‘Ahlat Ağacı’nı, Emre Erdoğdu’nun ilk uzun metraj çalışması olan ‘Kar’ iki ödülle izledi; Anons, Arada, Arif v 216, Güvercin ve Yol Kenarı da birer ödül kazandı.

Gecede Oyuncu Sevda Ferdağ ile belgesel sinemacılar Ethem Özgüven ve Petra Holzer’e Onur Ödülü, Beyoğlu Sinemasını yaşatma kampanyası gönüllüleri ve Beyoğlu Sineması çalışanlarına Emek Ödülü takdim edildi.

51. SİYAD ÖDÜLLERİ

En İyi Film: Ahlat Ağacı

En İyi Yönetmen: Nuri Bilge Ceylan / Ahlat Ağacı

En İyi Senaryo: Akın Aksu, Ebru Ceylan, Nuri Bilge Ceylan / Ahlat Ağacı

En İyi Kadın Oyuncu: Hazar Ergüçlü / Kar

En İyi Erkek Oyuncu: Doğu Demirkol / Ahlat Ağacı

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Bennu Yıldırımlar / Ahlat Ağacı

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Murat Cemcir / Ahlat Ağacı

En İyi Görüntü Yönetimi: Andreas Sinanos / Yol Kenarı

En İyi Müzik: Orkun Tunç / Arada

En İyi Kurgu: Ayris Alptekin / Kar

En İyi Sanat Yönetimi: Osman Özcan, Laszlo Rajk / Anons

Ahmet Uluçay En İyi İlk Film Ödülü: Güvercin

Gıovannı Scognamıllo En İyi Fantastik Film Ödülü: Arif v 216

En İyi Uzun Metraj Belgesel: Meteorlar

En İyi Kısa Metraj Belgesel: Yıkıntılar Arasında

En İyi Kısa Film: Sana İnanmıyorum Ama Yerçekimi Var

En İyi Yabancı Film: Roma

(KÜLTÜR SERVİSİ)