Mersin Üniversite Hastanesi işçileri: Devletin taşeronu olduk

Mersin Üniversite Hastanesinden bir grup işçi

Yıllarca Mersin Üniversitesi Hastanesinde taşeron işçi olarak çalıştık. Şimdi ise devletin taşeronu olduk. AKP’nin verdiği 4/D kadrosunda, daha çok hak gasbı, daha çok çalışma ve iş yükü arttı. Çok yoğun ve yorucu çalışma temposuyla işe başlıyoruz, kağıt üzerinde 7 buçuk saat çalışmamız gerekirken biz sağlık emekçileri sabah 08.00’de işe başlayıp akşam 20.00’ye kadar çalışıyoruz. 4857 sayılı İş Yasası gereği işçi 11 saat çalışabilir, vardiyalı sistemde ise 12 saat çalıştırılır. Bunun 1 saati yemek çay dinlenme vb. şeklinde kullanılır. Fakat biz sağlık emekçileri bu 1 saatlik yemek dinlenme vb. zaman dilimini hiçbir şekilde kullanamamaktayız. Hastanenin acil servisler, yoğun bakım, ameliyathane üniteleri gibi en kritik alanlarında hizmet veren biz emekçiler bazen su içmeye bile zaman bulamamaktayız. Bize dayatılan 12 saatlik çalışmanın 1 saati hukuksuz bir şekilde gasbedilmektedir. Sürekli enfeksiyonlu ve riskli hastalara bakım hizmeti yapıyoruz. Ortada bu kadar gözle görülür riskli bir hizmet yapılırken maalesef risk primi alamıyoruz. Fakat devletin verdiği maaş bordrosunda tıpkı yol yakacak giyecek yardımı gibi boş olarak kağıt üzerinde kalmıştır. Son iki aydır fazla mesai, yol, enflasyon farkı, yakacak ve giyecek yardımı ödenmiyor. Oluşturulan bir temsilci grubu rektörlükle görüşme gerçekleştirdi. Ancak ‘Ödenek yetersiz, bilgisayar sistemi hata veriyor’ gibi gerekçelerle taleplerimiz geçiştiriliyor. AKP hükümeti her ne kadar taşerondan 4/D kadrosuna geçirse de aynı hizmet sektöründe çalışan kadrolu işçilerle aynı işi yaptığımız halde aynı haklara sahip değiliz. Bu çalışma barışını tamamen bozmaktadır. 4/D kadrosuyla çalışan işçilerin ücret ve sosyal hakları kamuda çalışan işçilerle aynı olmalıdır. Bu talep Anayasa’nın ve İş Yasası’nın eşitlik ilkesinin gereğidir. Maalesef bu eşitlik ilkesi biz emekçilere hiçbir koşulda yansımamaktadır. Bu eşitlik ilkesi devlet eliyle her gün çeşitli yasa ve yükümlülüklerle yok edilmektedir. Yıllarca taşeron denen düzenlemeyle asgari ücrete mahkum edilen işçiler şimdi ise yüzde 4+4 ile tamamen zulüm yaşamaktadır. Bu hukuksuzluğun derhal ortadan kaldırılması milyonlarca çalışan açısından hayati bir önem taşımaktadır. Kamuda ya da özel sektörde olsun ayırım yapılmaksızın çalışma yasaları biz üreten işçilerin emekçilerin lehine derhal değiştirilmeli. Çalışma yaşamının her alanında angarya çalışma, mobbing uygulamaları, tutanak tehditleri ve güvencesiz istihdama derhal son verilmeli. Biz çalışanlar güvenceli ve insan onuruna yakışır bir şekilde kadro istiyoruz.

TAŞERONDA ÇALIŞTIĞIMIZ GÜNLERİ ÖZLER OLDUK

Şu çok açık gösteriyor ki biz artık taşeronda çalıştığımız günleri özler olduk. AKP Hükümeti her türlü hak gasbını biz emekçilere reva görmektedir. Yaşamın her alanında olduğu gibi mevcut hükümet ülkenin içinde bulunduğu ekonomik krizi biz emekçilerin sırtından her türlü hak gasbıyla çıkarmanın peşindedir. Türkiye’de biz emekçilere 30 lira yakacak yardımı, ulaşım ücretinin 2.75 olduğu yerde 80 ile 100 lira arasında değişen yol parası yardımı yapılmaktadır. Türkiye koşullarına göre bu parayla insanca ne kadar yaşanabilir bunu devletin yetkili tüm mercilerine sormak gerek. Diğer önemli bir husus ise, kadroya geçirilen işçilerin enflasyon farkı: Biz 4/D’li işçilerin KHK kararı ile yürürlüğe giren toplu iş sözleşmesi hükümlerinde 6’şar aylık dönemlerde yüzde 4+4 şeklinde düzenlenen zam oranları diğer kamuda çalışan işçilerin toplusözleşmesinden farklı olarak enflasyon farkı oluşması durumunda bu farkın ödeneceğine dair hiçbir hüküm içermemektedir. Bu durum biz kadroya geçen işçilerin enflasyon farkından tamamen mahrum bırakılmasına ve açlık sınırının altında aldığımız ücretin enflasyon karşısında kayıplara uğramasıdır. AKP hükümetine sormak gerek, hani işçiler, emekçiler enflasyona yem edilmeyecekti. AKP hükümeti, her türlü hak gasbını biz çalışanlara reva görmektedir.

MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEKTİR

Yıllardır beklediğimiz ve mücadelesini verdiğimiz taşerondan sürekli işçi 4/D kadrosu AKP hükümetinin biz işçilere bir lütfu değildir. Bu yıllarca güvenceli ve insanca yaşam için mücadele eden biz taşeron işçilerin kazanımıdır. Ancak bu kazanım her ne kadar içi boşaltılsa da biz işçilerin lehine dönüştürmek için her alanda mücadelemiz devam edecektir. Ülkenin içinde bulunduğu sosyal, siyasal ve ekonomik konjonktüre bakarak, yapılan zamlarla birlikte biz emekçilerin her ne kadar taşerondan kadroya geçirilsek de bilinen adıyla (4/D) kadrosuna nasıl bir anlam yüklemeli ve bunun emekçiler lehine nasıl dönüştürmeli bu soruya gerekli yanıt ve cevapları yaşamın her alanında üreten emekçiler bulacaktır. Ailelerimiz başta olmak üzere çocuklarımızın geleceği için, insanca yaşam için tüm haklarımızı alana dek mücadelemiz sürecektir.