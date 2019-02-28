28 Şubat 2019 17:12

Yaşar Kemal 4'üncü ölüm yıl dönümünde anıldı

Unutulmaz eserlere imza atan yazar Yaşar Kemal, ölümünün 4'üncü yıl dönümünde köyünde düzenlenen etkinliklerle anıldı.

Yaşar Kemal 4'üncü ölüm yıl dönümünde anıldı

Fotoğraf: DHA

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    Dünyaca ünlü yazar Yaşar Kemal, ölümünün 4'üncü yıl dönümünde düzenlenen etkinliklerle anıldı. Yazarı doğum yeri olan Osmaniye'nin Gökçedam köyünde düzenlenen etkinlikte, hayatı anlatılıp şiirleri seslendirildi.

    'İnce Memed', 'Yer Demir Gök Bakır' gibi edebiyat tarihinin unutulmaz eserlerine imza atan usta yazar Yaşar Kemal, sevenleri tarafından ölümünün 4'üncü yılında da unutulmadı. Osmaniye'nin merkeze bağlı, eski adı Hemite olan Gökçedam köyündeki Yaşar Kemal Parkı'nda bulunan Kültür Evi önünde anma etkinliği düzenlendi.

    Yaşar Kemal kimdir? Yaşar Kemal’in eserleri neler?

    Yaşar Kemal kimdir? Yaşar Kemal’in eserleri neler?

    Osmaniye Ozanlar, Şairler ve Yazarlar Derneği (OŞYAD) ile Yaşar Kemal Çukurova Kültürü'nü Yaşatma Derneği (YAŞAD) tarafından düzenlenen programa, öğrenciler, köy sakinleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı.

    YAŞAD Başkanı Mehmet Özer tarafından Yaşar Kemal'in özgeçmişinin anlatıldığı etkinlikte, Hemite köyü ilk ve ortaokulu öğrencileri ünlü edebiyatçının şiirlerini ve ağıtlarını okudu. Şiir dinletisinin ardından Ozan Duranoğlu'nun bağlaması eşliğinde Arif Bahar ve Sevgi Sesli türküler seslendirildi.

    YAŞAR KEMAL'İN SEVDİĞİ OYUNLARI OYNADILAR

    Fotoğraf: DHA

    Osmaniye Ozanlar Şairler ve Yazarlar Derneği'nin 'Osmaniye'nin dünkü çocukları' ekibi ise siyah ilkokul önlüklerini giyerek Yaşar Kemal'in sevdiği kiriştek çevirme, mendil kapmaca, ip atlama ve yağ satarım bal satarım gibi çocuk oyunlarını oynadılar. Oyunlara, programa katılan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Mana Potu Kitap Kulübü üyesi öğrenciler de eşlik etti. Etkinliğe katılanlar Yaşar Kemal Kültür Evi'ni gezdikten sonra aynı park içerisinde bulunan İnce Memed anıtına karanfil bıraktı. (DHA)

    Fotoğraf: DHA

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