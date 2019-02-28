İTO hekime saldırıya tepki gösterdi: Kim koruyor bu saldırganları?

İstanbul Tabip Odası, Medilife Çapa Hastanesinde çalışan Dr. Hasan Cabbar’ın saldırıya uğramasını protesto etti. Eylemde konuşan İTO Başkanı Pınar Saip, “Yetkililere ‘Kim koruyor bu saldırganları? Ölmemizi mi bekliyorsunuz?’ diye sordu.

Dr. Hasan Cabbar’ın çalıştığı hastane önünde yapılan açıklamada konuşan İTO Başkanı Pınar Saip, meslektaşları olan Dr. Hasan Cabbar’ın saldırıya uğradığını hatırlatarak saldırıya uğrayan meslektaşlarının beyin kanaması, kafatasında ve dirseğinde kırıkların olduğunu ve hayati tehlikesinin halen devam ettiğini söyledi.

‘İKİ AYDIR TEHDİT EDİYORDU’

Saldırıyı gerçekleştirenlerin kimliklerinin belli olduğunu ve bir an önce yakalanmaları gerektiğini belirten Saip, “Meslektaşımızı öldüresiye darbeden saldırganlar, meslektaşımızın çalıştığı hastanede iki ay kadar önce ameliyat ve sonrasında yatarak tedavisi ve takibi yapılan bir hastanın yakınıdır. Bu saldırganlar ameliyat sonrasında meydana gelen bir komplikasyon nedeniyle ameliyatın yapıldığı hastaneyi ve doktorları suçlayıp iki aydır tehdit etmektedir. Aynı saldırganlar geçen ay da hastaneyi basıp bir sağlık çalışanını darbetmişlerdi ve olay adli makamlara yansıtılmasına rağmen serbest bırakılarak ‘icraatlarına’ devam etmişlerdir.

Bu şehir eşkıyaları meslektaşımızı dün Çapa’da çalıştığı hastaneden çıktıktan sonra takip etmişler ve Zeytinburnu’da saldırıyı gerçekleştirmişlerdir” dedi.

‘SALDIRGANLARDAN BİRİ ÖZEL HAREKATÇI’

İstanbul’un göbeğinde iki aydır bir hastanenin çalışanlarını tehdit etmekte olan bu şahısların neden engellenemediğini soran Saip “Geçen ay hastaneyi basıp sağlık çalışanını darbettikleri halde neden ellerini kollarını sallayıp gezebildiler? Planlı bir şekilde meslektaşımızı darbedenler İstanbul’un göbeğinde nasıl oldular da ellerini sallayıp kaçabildiler. Saldırganlar bu cüreti nereden ve kimlerden almaktalar, kimlerden yardım ve destek alıyorlar? Söz konusu grubun arasında bir özel harekatçının olduğu bilgisi doğru mudur? Birkaç gün önce Meclisten geçirdiğiniz ‘Sözde sağlıkta şiddeti önleme yasasının’ sağlıkta şiddeti önlemediğini anlamanız için kaç meslektaşımızın saldırıya uğraması gerekmektedir? Hekimlerin ısrarlı taleplerine rağmen ‘TTB’nin Sağlıkta Şiddeti Önleme Yasasını’ Meclisten geçirmemek için neden bu kadar diretiyorsunuz?” dedi.

‘OLAYIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ’

İTO Genel Sekteri Osman Öztürk de, 2 Ekim 2018 tarihinde meslektaşları olan Fikret Hacıosman’ın öldürülmesini hatırlatarak, “Meslektaşlarımıza yapılan her türlü saldırıyı kınıyoruz. Hekimimize saldırıyı gerçekleştirenler gözaltına alınıp bırakılıyor. Tepkilerin gelişmesiyle saldırganlar tekrardan gözaltına alınıyor. Neden bu kadar rahat bırakılıyorlar” diyerek İTO olarak konunun takipçisi olacaklarını söyledi. (İstanbul/MA)