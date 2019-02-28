Roboski Katliamı'nın 86’ncı ayında adalet talebi yinelendi

Roboskî Katliamı’nın 86’ncı ayında da katliamda yaşamını yitirenleri anan İHD İstanbul Şubesi, “Her ayın 28’inde, insan hakları savunucuları olarak bizler yaşanmış katliamları anarak bu adalet talebine ses olmak üzere buradayız” dedi.

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Hakikat ve Adalet Komisyonu, Roboskî Katliamı’nın 86’ncı ayında yayınladığı yazılı açıklamayla katliamda yaşamını yitirenleri andı.

Aradan geçen zamana rağmen Roboskî’li ailelerin adalet arayışının sürdüğü belirtilen açıklamada, “Devlet, adalet için adım atmadı ama adalet talep etmekten vazgeçmeyen Roboskî’liler sistematik saldırıların, baskıların hedefi haline getirildi. Yakınlarının cenaze törenine katılan aileler hakkında bile soruşturmalar açıldı, Roboskî’li aileler sudan gerekçelerle gözaltına alındı ve tutuklandılar. Olayın üstünün örtülmesi ve faillerin cezasız bırakılması yeni Roboskî’ler olacak kaygılarını güçlendirdi ve bu kaygı hiç kapanmamış yaraya yenisinin eklenmesiyle doğrulandı” dedi.

"ROBOSKÎ KATLİAMI AYDINLATILSIN’’

Katliamın sorumlularının ve faillerinin yargılanması için adalet arayışını sürdüren Roboskî’li ailelerin Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı başvurunun eksik evrak gerekçesiyle reddedildiğinin de hatırlatıldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Önceki sayısız katliamlarda olduğu gibi adalet talebi bir kez daha karanlığa teslim edildi. Her ayın 28’inde, insan hakları savunucuları olarak bizler yaşanmış katliamları anarak bu adalet talebine ses olmak üzere buradayız. Savaşın, şiddetin ve hakikatlerin gizlenmesinin, gerçeklere ve adalete ulaşmayı engellediği bir sır değil. Bu nedenle yaşadığımız coğrafyada bu günün en acil talebi adalet ve barış talebidir. Roboskî katliamı başta olmak üzere tüm insanlığa karşı suçlar aydınlatılsın, sorumluları ortaya çıkartılsın ve failleri yargılansın. Roboskî için adalet.” (İstanbul/MA)