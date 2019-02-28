Pervin Buldan: Dolmabahçe Mutabakatı bu yaşanan sürecin panzehiridir

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan “Dolmabahçe Mutabakatı bugün yaşanan tüm bu yıkım ve gasp sürecinin panzehridir” açıklaması yaptı.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 28 Şubat 2015’te açıklanan Dolmabahçe Mutabakatı’nın yıl dönümü vesilesi ile yaptığı açıklamada, o dönem İmralı heyeti ile dönemin hükümetinin yaptığı görüşmelerden bahsetti. Buldan "10 maddelik çerçeve metinde, demokratik siyaset tanımı ve içeriğinden demokratik çözümün ulusal ve yerel boyutlarına, demokratik cumhuriyet-ortak vatan anlayışından milletin demokratik ölçülerle tanımlanmasına, çoğulcu demokratik sistemden yeni bir anayasaya varıncaya kadar her alanda köklü demokratik dönüşüm ve hamleler öngörülmüştü” ifadelerini kullandı.

Pervin Buldan şöyle devam etti: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Mutabakatı’nın açıklandığı gün, ‘Bu hasretle beklediğimiz bir çağrıdır’ demişti. Ancak sonrasında Erdoğan ve ortak hareket ettiği derin odaklar, bu mutabakatı tekçi iktidar sisteminin ve devlet yapısının önünde engel olarak görüp düğmeye bastılar. Dolmabahçe Mutabakatı’nı bitirerek, İmralı’da insanlık ve hukuk dışı mutlak tecridi devreye sokarak, 96 belediyemize kayyım atama ve halk iradesine siyasi darbe sürecinin de önünü açtılar. Bir kez daha hatırlatalım ki Dolmabahçe Mutabakatı bugün yaşanan tüm bu yıkım ve gasp sürecinin panzehridir. (HABER MERKEZİ)