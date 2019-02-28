Doğal gübre ve doğal tarım ilacı eğitimi

Ordu Çevre Derneğinde (ORÇEV) toprağın zehirlenmesinin önüne geçmek amacıyla doğal tarım ilaçlarının yapılması konusunda Ziraat Mühendisi İbrahim Hakan Gün bilgilendirme yaptı.

ORÇEV’de yapılan toplantıya Ünye Ziraat Odası Başkanı Osman Sarıkahraman, Tüm Köy Sen Ordu Şubesi Başkanı Zekayi Sağra, ORÇEV üyeleri ve üreticiler katıldı.

Kullanılan tarım ilaçları ve kimyasal gübreler nedeniyle toprağın, suyun zarar gördüğünü belirten Ünye Ziraat Odası Ziraat Mühendisi İbrahim Hakan Gün balkon ve kent bahçelerinin oluşturulması hakkında da bilgi verdi.

YUNANİSTAN VE KÜBA’DAN ÖRNEKLER

Küba ve Yunanistan’dan örneklerle balkon ve kent bahçeciliği hakkında bilgi veren Gün, “Balkonlarımızda ve kentte küçük toprak parçalarını kullanarak tarım yapabiliriz. Böylece güvenilir sebzeye de ulaşmış oluruz. Bu uygulama ülkemizde de gelişmeli.” dedi.

Toprakların korunmasının geleceğimiz için önemli olduğunu vurgulayan Gün, “Toprağımız ve ürünlerimizi korumanın asıl yöntemi doğal gübre ve doğal ilaç kullanımıyla olacak. Ormanlarda gübre ve ilaç kullanmıyoruz çünkü ağaçlar birbirini etkiliyor. Yapraklar, dallar doğal gübre oluyor. Bizler de doğal gübremizi yapabiliriz. Sebze ve meyvelerimiz için doğal ilaç yapabiliriz. Toprağımızı zehirlemekten vazgeçmeliyiz. Doğal gübre ve doğal ilaç üretmeyi artırmalıyız.” dedi.

Üreticilerin sorularını da yanıtlayan Gün, doğal gübre ve doğal ilaç yapmanın yöntemini görsel sunumla anlattı. (Ordu/EVRENSEL)