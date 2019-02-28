CHP’li Sezgin Tanrıkulu ‘işsizliğe karşı meclis araştırması’ istedi

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu Türkiye’de artan işsizliğin önüne geçilerek etkili ve somut politikaların belirlenmesi ve ivedi uygulanması amacıyla Meclis Araştırması istedi. Tanrıkulu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verdiği araştırma önergesinde, “İşsizlik sorunu, yıllardır söz verildiği halde çözülmek yerine her geçen gün daha da sömürülen konulardan biri olmaktadır. 2002 yılında AKP tarafından işsizlikle mücadele edileceğine dair sözler verilmesine rağmen, işsizlik rakamları büyümekte ve oy kazancı hırsı ile bu sorunlar istismar edilmektedir” ifadelerini kullandı.

4 GENÇTEN BİRİ İŞSİZ

Türkiye’nin ekonomik açıdan büyüdüğüne dair son 16 yılda açıklamalar yapılmasına karşın, refah seviyesi yerine işsizlik rakamlarının arttığını kaydeden Tanrıkulu, “Bağımsız Sağlık-Sen, TÜİK’in yayımladığı işsizlik verilerini baz alarak hazırladığı raporda, 2018 kasım ayı itibarıyla Türkiye’deki işsiz sayısının 3 milyon 981 bin kişiye ulaşarak 4 milyon işsiz sınırına geldiğini belirtirken; Türkiye’de son bir yılda 230 bin kişinin işsiz kaldığına dikkat çekilmiş ve aynı dönemde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısının da 706 bin kişi arttığı vurgulanmıştır. Raporda 14-24 yaş grubundaki genç nüfustaki işsizlik oranının da 4.3 puan birden artarak yüzde 23.6’ya yükseldiğine işaret edilmiştir” dedi. (İstanbul/EVRENSEL)