Beykoz’da istinat duvarı çöktü

İstanbul’da son bir haftada Başakşehir, Beşiktaş, Sarıyer ve Eyüpsultan’ın ardından şimdi de Beykoz’da bir istinat duvarı çöktü. Her gün yanından geçtiğimiz duvarlar kendiliğinden birer birer yıkılıyor. Son olarak Beykoz’da Kanlıca Mahallesi’nde sabah saatlerinde istinat duvarının çökmesi sonucu taşlar ve toprak kaldırıma ve yola düştü. Şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Çökme sonucu aydınlatma direği de devrilerek yola düştü, su borusu patladı. Yola dökülen taş ve toprak nedeniyle trafiğin tek şeritten kontrollü şekilde verilmesi trafikte aksamalara neden oldu. (İstanbul/DHA)