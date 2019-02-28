İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Yanık'tan Evrensel'e ziyaret

“Cumhur ittifakına karşı emekçinin ve Kürt’ün sesini yükseltmek için” sloganı ile Büyükşehir Belediye Bağımsız Başkan adayı olan Yalçın Yanık, Evrensel Gazetesi’ni ziyaret ederek, adaylık sürecini anlattı.

“Adaylığımın nedeni Türkiye’nin siyasi tablosu, bu tablonun omuzlarımıza yüklediği sorumluluklardır” diyen Yanık, yerel seçimlerin genel seçim havasında geçeceğini ekledi. İşçilerin, ezilen halkların adayı olduğunu belirten Yanık, destek beklediğini ekledi.

Yanık'a seçimlerde başarılar dileyen İzmir Temsilcimiz Özer Akdemir ise İzmir'in ve İzmir'de yaşayanların kente dair acil çözüm bekleyen birçok sorunu bulunduğunu belirterek, yerel seçimlerin bunların görünür kılınması açısından önemli olduğunu söyledi. (İzmir/EVRENSEL)