İzmir Barosu plaj sandalyeli eylem yapacak

Yaptıkları girişimlere rağmen yeni açılan İzmir Bölge Adliye Mahkemesi binasının eksiklerinin giderilmemesine karşı İzmir Barosu, 5 Mart Salı günü adliye önünde plaj sandalyeleri ile eylem yapacak. Baro, Adalet Bakanı Gül'e de sorunlarını yerinde görme çağrısı yaptı.

İzmir Barosu Başkanı Avukat Özkan Yücel, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e mektup yazarak bir kaç ay önce faaliyete geçen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) binasının sorunları ile ilgili mektup yolladı. Mektupta binanın adalet hizmeti vermekten çok uzak olduğu vurgulandı.

Mektubunda, ilk derece mahkemelerinin duruşma salonları, üçüncü tanığın dahi dinlenmesine imkan tanımayacak ve mevcut haliyle aleni yargılama ilkesine hizmet etmeyecek kadar küçük olduğunu belirten Yücel mektubunda "Öte yandan, esasen bakanlığınız tarafından giderilmesi gereken duruşma salonlarındaki bir kısım eksiklikler ise, baromuzca tamamlanmaya çalışılmıştır. Örneğin duruşma salonlarında avukatların oturacağı sandalyeler dahi bulunmadığından, baromuz tarafından, en azından davacı ve davalı oturabilmesi için sandalyeler temin edilmiş, TBB ve Bakanlığınız arasında yapılan protokol gereğince, duruşma salonlarına bakanlığınızca konulması gereken monitörler yine meslektaşlarımızın mağdur olmaması ve yargılamanın sağlıklı işlemesinin temini açısından, baromuzca sağlanmaya çalışılmıştır" dedi.

'PROJELENDİRME SIRASINDA BAROLAR DİKKATE ALINMIYOR'

Koridorlarda yeteri kadar oturma yerinin temin edilmemesinden kaynaklı yurttaşların avukatların uzun süreler ayakta duruşma sırasının kendisine gelmesini beklediğini dile getiren Yücel mektubunda şu ifadelere yer verdi:

“Öncelikle BAM binasının projelendirme aşamasında baroların dikkate alınmamış olmasını ve binanın faaliyete geçirilmesi aşamasında İzmir Barosu'na yeterince ve uygun yer tahsis edilmemiş olmasını dikkatinize sunmak istiyorum. Kısıtlı alan denilerek uydurulan garabet yüzünden, meslektaşlarımız mahkeme kalemlerinin koridorlarına giremiyor, dosya inceleme ya da diğer işlemlerini yerine getiremiyor.”

‘AVUKATLARA AYRIMCI BİR UYGULAMA'

Avukatlarında adliye binalarının yönetiminde söz sahibi olması gerektiğini ifade eden Yücel ulusal mevzuat ve uluslararası belgelere rağmen yargının kurucu unsuru olan avukatların adliyelerde ayrımcı bir yaklaşıma tabi tutulmasının kabul edilemeyeceğini vurguladı. Adalet Bakanı Gül'e soruları yerinde görme çağrısında bulunan Yücel mektubunda “Ancak, kemiğe dayanan bıçağın da etkisiyle, sizi gün ve saat vererek davet ettiğimizi bildirmek elzem oldu. Çünkü biz İzmir Barosu'na kayıtlı tüm avukatlar, 5 Mart Salı günü saat 12.00 de İzmir Adliyesi BAM binasında elimizde bakanlığınızın yerleştirmediği oturma gruplarına inat plaj sandalyelerimiz ve basın mensupları ile birlikte orada olacağız. Eğer vakit ayırabilir de gelebilirseniz sizi de görmeyi çok isteriz” dedi. (İzmir/EVRENSEL)