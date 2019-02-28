Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 1 Haziran 2019'dan itibaren milli takımı çalıştıracak.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörlüğü için Şenol Güneş ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

tff.org'dan yapılan açıklamada "TFF Yönetim Kurulumuz, A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevi için Sayın Şenol Güneş ile 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2022 Dünya Kupası'nı kapsayacak şekilde 4 yıllık anlaşma sağlamıştır" ifadeleri kullanıldı.

TRT Spor'un verdiği bilgiye göre ise Beşiktaş Yöneticisi Ahmet Kavalcı, "TFF, mart ayında milli takımın oynayacağı maçlarda Şenol Güneş'in görev almasını isterse kurallara göre buna izin vermek zorundayız" açıklaması yaptı. TFF Başkan Vekili Nihat Özdemir de Şenol Güneş'in mart ayındaki karşılaşmalarda milli takımın başında olması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

ŞENOL GÜNEŞ'İN BEŞİKTAŞ KARİYERİ

Beşiktaş’a 2015/16 sezonunda gelen Şenol Güneş, teknik direktörlük kariyerindeki ilk lig şampiyonluklarını burada yaşadı. 2015/16'da 79 puan toplayarak şampiyon olan Güneş, siyah-beyazlıları 2009’dan sonraki ilk şampiyonluğuna taşıdı.

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Deneyimli teknik direktör, 2016/17’de bir kez daha mutlu sona ulaştı. Güneş, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde grubu üçüncü tamamladıktan sonra UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek finale yükseldi ancak Lyon’a elendi.

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Beşiktaş, Şenol Güneş’le 2017/18 sezonunda ligde 4. olsa da Şampiyonlar Ligi’de gruplardan namağlup lider çıkarak bir ilke imza attı.

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Şenol Güneş, Beşiktaş’ta şu ana kadar 125 lig maçında 80 galibiyet 27 beraberlik 18 mağlubiyet aldı, toplam 262 gol atıp 125 gol yedi.

(SPOR SERVİSİ)