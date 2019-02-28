Alinur Aktaş; Nâzım Hikmet, Uğur Mumcu ve Türkan Saylan'ı hedef aldı

Bursa Büyükşehir Belediyesinin AKP'li başkanı olan ve yerel seçimde yeniden aday gösterilen Alinur Aktaş, katıldığı bir organizasyonda Nâzım Hikmet, Uğur Mumcu, Türkan Saylan ve Bahriye Üçok için "Devlete ve bayrağa savaş açmış, dinle diyanetle problemi olan" ifadelerini kullandı.

AKP'li Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 31 Mart yerel seçimlerinde de tekrar AKP'den aday gösterildi. Aktaş, Nilüfer Belediye Başkanı olan ve yerel seçimde de CHP'den Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterilen Mustafa Bozbey'in faaliyetlerini eleştirdiği bir konuşmasında, Nâzım Hikmet, Uğur Mumcu, Türkan Saylan ve Bahriye Üçok'tan "Devlete ve bayrağa savaş açmış, dinle diyanetle problemi olan adamlar" diye bahsetti.

Alinur Aktaş konuşmasında "20 senedir Nilüfer'de belediye başkanlığı yapıyorsun. Arkadaş hangi caddeye, hangi kültür merkezine bir tane Allah dostunun, bir tane padişahın, bir tane Türk büyüğünün ismini verdin ya? Nerede bu devlete ve bayrağa savaş açmış, Türkan Saylan, Uğur Mumcu, Nâzım Hikmet, Bahriye Üçok... Nerede dinle diyanetle problemi olan adam varsa hepsinin ismini belirli bir merkezlere verdin" ifadelerini kullandı.

BOZBEY’DEN YANIT: TALİHSİZ AÇIKLAMALAR BİZİ ÜZDÜ

Nilüfer Belediye Başkanı ve CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey de kendisini kültürevlerine ve caddelere Uğur Mumcu, Nâzım Hikmet, Türkan Saylan ve Bahriye Üçok gibi aydınların isimlerini vermekle eleştiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın açıklamalarını 'talihsiz' olarak değerlendirdi. Bozbey, “Bizim için, Osmanlı’nın başkentinde, burada, Osmanlı da değerlidir, Cumhuriyet dönemindeki insanlar da değerlidir” dedi.

KILIÇDAROĞLU: BUNLARIN HİÇ BİRİNİ DUYMAYIN

Bursa’da temaslarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bu sözlere ilişkin yaptığı değerlendirmede kışkırtmalara yanıt verilmemesi gerektiğini vurgulayarak, “Kaybedeceklerini gördükleri için tarihe, insanlara, bize saldırıyorlar. Uğur Mumcu’ya, Bahriye Üçok’a saldırıyorlar. CHP’lileri nasıl kışkırtır, nasıl sokağa çekeriz diye. Bunların hiçbirini görmeyin ve duymayın” diye konuştu.

TÜRKAN SAYLAN'IN ÇOCUKLARINDAN SUÇ DUYURUSU

Türkan Saylan’ın çocukları Çınar ve Çağlayan Örge, Alinur Aktaş’ın sözleri üzere suç duyurusunda bulundular. Saylan’ın çocuklarının savcılığa verdiği dilekçede Aktaş’ın, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik, aşağılama ve kişinin hatırasına hakaret" suçunu işlediği vurgulandı.

Sözcü’den Can Özçelik‘in haberine göre Türkan Saylan’ın oğulları Çınar ve Çağlayan Örge ile Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak Alinur Aktaş hakkında suç duyurusunda bulundu. Avukat Hüseyin Karataş tarafından yapılan suç duyurusunda AKP’li belediye başkan adayının konuşmasında sarf ettiği sözlerle “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik, aşağılama ve kişinin hatırasına hakaret” suçunu işlediği belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na verilen dilekçede şu ifadelere yer verildi:

“Şüphelinin, merhume Türkan Saylan hakkında kullandığı ağza alınmayacak ifadeler, suç teşkil etmektedir ve cezalandırılması gerekir. Türkan Saylan, Türk toplumunun çağdaşlaşması, eşit ve ulaşılabilir bir eğitim sisteminin sağlanması, Türkiye Cumhuriyeti çatısı altında yaşayan her bireyin insanca ve eşit imkanlarda yaşayabilmesi için ‘önce insan’ düşüncesiyle, vatan ve millet sevgisiyle ömrü boyunca durmadan ve yorulmadan çalışmış bir hekim, bir eğitim gönüllüsüdür. Bu bilinçle memleketin dört bir yanına el uzatmış ve sayısız başarılara imza atmış bir bilim insanıdır. Vefatından yıllar sonra dahi, çevresinde kenetlenmiş ve onun çizdiği yoldan başarılar kazanmaya devam eden topluluklar, Türkan Saylan’ın kendine edindiği görevi nasıl bir ülke sevdasıyla yaptığının en açık kanıtıdır. Türkan Saylan’ın aziz hatırasına yöneltilen şikayet konusu ifadeler ile sürdürülmekte olan karalama politikası ise şüphelinin kendisini yansıtan zihniyetinin acizliğini ve çirkinliğini gözler önüne sermektedir.”

Alinur Aktaş’ın, siyasi emelleri için aydınların isimlerini kullandığını vurgulayan Avukat Karataş, dilekçesinde şu tespitleri yaptı:

“Şüpheli aynı zamanda devlet ve bayrak gibi semboller üzerinden bir algı yaratmaya çalışarak, toplumda kutuplaşma yaratmaya, diğer bir ifade ile ömrü vatan sevgisine dayalı büyük bir adanmışlıkla verdiği hizmetlerle geçen aydınlar üzerinden yarattığı algı ile halkın bir kesiminin diğer bir kesimine karşı düşmanlığını kazanmaya çalışmıştır. Şüpheli ülkeye pek çok hizmeti dokunan Türkan Saylan, Uğur Mumcu, Bahriye Uçok, Nâzım Hikmet gibi aydınları siyaset emellerine alet etmeye çalışmıştır.” (HABER MERKEZİ)