AKP'li Alinur Aktaş: Nâzım Hikmet, Uğur Mumcu devlet ve bayrak düşmanı

Bursa Büyükşehir Belediyesinin AKP'li başkanı olan ve yerel seçimde yeniden aday gösterilen Alinur Aktaş, katıldığı bir organizasyonda Nâzım Hikmet, Uğur Mumcu, Türkan Saylan ve Bahriye Üçok için "Devlete ve bayrağa savaş açmış, dinle diyanetle problemi olan" ifadelerini kullandı.

AKP'li Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 31 Mart yerel seçimlerinde de tekrar AKP'den aday gösterildi. Aktaş, Nilüfer Belediye Başkanı olan ve yerel seçimde de CHP'den Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterilen Mustafa Bozbey'in faaliyetlerini eleştirdiği bir konuşmasında, Nâzım Hikmet, Uğur Mumcu, Türkan Saylan ve Bahriye Üçok'tan "Devlete ve bayrağa savaş açmış, dinle diyanetle problemi olan adamlar" diye bahsetti.

Alinur Aktaş konuşmasında "20 senedir Nilüfer'de belediye başkanlığı yapıyorsun. Arkadaş hangi caddeye, hangi kültür merkezine bir tane Allah dostunun, bir tane padişahın, bir tane Türk büyüğünün ismini verdin ya? Nerede bu devlete ve bayrağa savaş açmış, Türkan Saylan, Uğur Mumcu, Nâzım Hikmet, Bahriye Üçok... Nerede dinle diyanetle problemi olan adam varsa hepsinin ismini belirli bir merkezlere verdin" ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)