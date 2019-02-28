Burhanettin Kocamaz: İYİ Partinin adayı Ayfer Yılmaz olacak

İYİ Parti ve Demokrat Parti'den Mersin adaylığı YSK tarafından reddedilen Burhanettin Kocamaz "İYİ Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı devlet eski bakanı Ayfer Yılmaz olacak, kendisini destekliyorum" açıklaması yaptı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Mersin'de yeni bir isimle seçime gireceğiz, bugün gün içerisinde bildireceğiz" dedi.

İYİ Parti lideri Akşener, Mersin'de yeni bir isimle seçime gireceklerini belirterek, ismi gün içinde duyaracaklarını söyledi. Mersin'de yarıştan kopmadıklarını vurgulayan Akşener, "Size bir süprizimiz olacak. Adayımız var, kazanacak bir aday. Yeni bir isim ama bildiğiniz bir isim" dedi.

AYFER YILMAZ KİMDİR?

1956'da Ankara'da doğan Ayfer Yılmaz, ilk ve orta öğrenimini aynı şehirde tamamladı.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Bonn Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Müşavir Yardımcılığı, Hazine Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcılığı, Hazine Müsteşarlığı; Dünya Kalkınma Bankası, Asya Kalkınma Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve İslam Kalkınma Bankası Türkiye Başkanlığı görevleri yaptı.

1996'da DYP İçel (Mersin) milletvekili seçildi, 20. ve 21. dönem süresince görev yaptı.

1996'da Mesut Yılmaz başbakanlığında kurulan ANAYOL ile yine aynı sene içinde bu kez Necmettin Erbakan'ın başbakanlığında kurulan REFAHYOL hükümetlerinde Devlet Bakanlığı görevi yaptı.

2002-2009 yılları arasında Başkent Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Genel Sekreterliği yaptı.

2017'de İYİ Parti'ye katıldı.

Okan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Danışma Kurulu üyesi olan Ayfer Yılmaz, 1 çocuk annesidir.

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak duyurulan ancak başvurusu geç yapıldığı için adaylığı kabul edilmeyen Burhanettin Kocamaz, Demokrat Parti'den Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilmişti. Ancak Mersin İl Seçim Kurulu, Kocamaz'ın Demokrat Partiden adaylığını da kabul etmemişti. (HABER MERKEZİ)

Burhanettin Kocamaz, Mersin belediye başkanı adayı olamayacak