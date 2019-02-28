"Rusya'nın geri gönderdiği tonlarca domates ve portakal ne yapılıyor?"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Rusya'nın Türkiye’den ithal ettiği bazı ürünlerin Türkiye’ye geri gönderildiği yolundaki iddialara açıklık getirilmesini istedi. Gürer, “İade ürünün yurt içinde tüketildiği kaygısı var. Bu kaygı giderilmelidir” dedi.

Rusya'nın son 2 ay içinde Türkiye’den giden 9 ayrı ürünü iade ettiği, son olarak da 60 ton domates ve 23 ton portakalı geri gönderdiği yönünde basına yansıyan bilgilerin gerekçesi ile kamuoyuna açıklanmasını isteyen Gürer, “Aynı ülke geçtiğimiz yılda ürün iadesi yapmıştı. Nasıl olur ihraç ürünler iade edilir?” diye sordu.

"İHRAÇ ETTİĞİMİZ ÜRÜNLER SÜREKLİ İADE EDİLİYOR"

Rusya'nın, ithal edilen ürünlerini denetleyen kurumunun, Türkiye’den giden tarım ürünlerinde sürekli bitkisel ürün zararlısı tespit etmesinin düşündürücü olduğunu söyleyen Gürer, “İhraç ettiğimiz ürünlerin iade edilmesi, kaygı verici boyutlara ulaşmıştır. Ancak burada Tarım Bakanlığının ilgili kurumlarının bitkisel ürünlerdeki zararlılarla mücadele konusundaki çalışmaları sorgulanmalıdır” dedi.

"BU NASIL MÜCADELE?"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye hastalık ve zararlılar nedeniyle domateste verim kaybı olup olmadığı yönünde soru önergesi verdiğini hatırlatan Gürer, “Bakan Pakdemirli önergeme verdiği yanıtta, 'Domateste hastalık ve zararlılar nedeniyle ürün kaybı yaşandığına dair Bakanlığımıza herhangi bir bilgi intikal etmemiştir' şeklinde yanıt vermişti. Ancak Rusya, bizim ülkemizde üretilen domateste tespit ettiği zararlıdan dolayı, ürünleri iade etmiştir. Öyle görülüyor ki mücadele yöntemi ve desteklemeler, bitkisel ürünlerde ortaya çıkan olumsuzluğu önleyememiş” diye konuştu.

"İADE EDİLEN ÜRÜNLER NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?"

Gürer, aracı firmalara iade edilen tarımsal ürünlerin ülkemizde nasıl değerlendirildiğinin de mutlaka açıklanması gerektiğini belirtti. Gürer, “Yurttaşlar iade ürünlerin yurt içinde tüketilmesi konusunda kaygılı. Bu iade ürünler eğer sağlık açısından riskli ise ülkemizde tüketilmesi söz konusu olmamalıdır. Bu nedenle mutlaka kamuoyuna bilgi verilmelidir” dedi.

"ACİL MÜDAHALE ŞART"

Gürer, Tarım ve Orman Bakanlığının bitkisel üretimde verim kaybına neden olan zararlı organizmalarla mücadele kapsamında, il ve ilçe müdürlüklerinin daha kapsamlı bir mücadele yöntemi uygulamaya koyması gerektiğini de sözlerine ekledi. (HABER MERKEZİ)

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