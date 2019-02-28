Ticaret Bakanlığı, bir binaya 70 milyon lira kira ödedi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Ticaret Bakanlığının Ankara Söğütözü'deki binaya 3 yılda 70 milyon lira kira ödediğini açıkladı.

Antmen, Bilgi Edinme Kanunu yoluyla Ticaret Bakanlığı’nın binalara ve araçlara ne kadar kira ödediğini sordu. Gelen yanıtta 2016 yılı başında açılan Ankara Söğütözü’deki hizmet binasına 2016 yılında 21, 2017 yılında 22 Milyon 340 bin ve 2018 yılında 26 milyon 211 bin lira kira ödendiği ortaya çıktı.

Ticaret Bakanlığının verdiği yanıtta 2011 yılından bu yana geçen 8 yıllık süreçte araç kiralarına 27 milyon lira ödendiği belirtildi.

"AKP İLE DEVLET KENDİ ÜLKESİNDE KİRACI OLDU"

Alpay Antmen, Ticaret Bakanlığının ödediği kiralarla ilgili olarak "Ticaret Bakanlığı sadece bir binaya 3 yılda 70 milyon lira kira ödemiş. AKP ile devlet kendi ülkesinde kiracı oldu. Milyar liralık saraylar yapılacağına bakanlıklara çok daha az maliyetle binalar yapılabilirdi. Halkın parası da boşa ve gösterişe harcanmazdı. Dünyada en çok makam aracı olan ülkelerden birisiyiz. Herhalde dünyada kendi ülkesinde en çok kiraya çıkan hükümet de bu hükümettir” ifadelerini kullandı. (EKONOMİ SERVİSİ)

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