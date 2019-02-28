AYM, Van'da yıkılan Bayram Otel'e dair 'İhlal yok' dedi

Erdi TÜTMEZ

İstanbul

Van’da 9 Kasım 2011 tarihinde gerçekleşen ikinci depremde yıkılan ve 24 kişiye mezar olan Bayram Otel’e ilişkin hayatını kaybedenlerin yakınlarının başvurusunu değerlendiren AYM, "İhlal yok" dedi. Ancak AYM, 2013’te yetkililerin soruşturulmasını istemiş, İçişleri Bakanlığı soruşturma izni vermemişti.

2011 yılında Van'da meydana gelen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği depremden 16 gün sonra ikinci bir deprem daha gerçekleşmiş, Van il merkezinde bulunan Bayram Otel binası yıkılmış ve 24 kişi hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybedenler arasında DHA muhabirleri Cem Emir ve Selahattin Yılmaz da vardı. Olayın ardından Van Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış, soruşturma sonucunda kamu görevlileri hakkında görevsizlik kararı verilen dosya, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiş, Başsavcılık ise yetkililer hakkındaki iddiaların "somut belgelere dayanmadığı" gerekçesiyle şikâyetin işleme konulmamasına karar vermişti. Bu karara karşı yapılan itirazın da Danıştay tarafından incelenmeksizin reddedilmesi üzerine Bayram Otel’de hayatını kaybedenlerin yakınları Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmuştu.

AYM, 2013’TE YETKİLİLERE SORUŞTURMA İSTEMİŞTİ

Anayasa Mahkemesi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca şikâyetin işleme konulmamasına karar verilmiş olması nedeniyle yaşam hakkının usul boyutu olan etkili soruşturma yükümlülüğünün ihlal edildiği sonucuna ulaşmış, bu karar üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı kamu görevlileri hakkında soruşturma izni istemiş fakat İçişleri Bakanlığı bu izni vermemişti. Bunun üzerine yakınlarını kaybedenler Bayram Otel’e ilişkin olarak ilk depremden sonra hasar tespit çalışmalarını gereği gibi yerine getirmediği iddia edilen kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verilmemesi ve Anayasa Mahkemesince verilen ihlal kararının yerine getirilmemesi nedeniyle yaşam hakkının ihlal edildiğini söyleyerek Anayasa Mahkemesine bir kez daha başvuruda bulundu.

SORUŞTURMA İZNİ VERMEYEN BAKANLIĞI HAKLI BULDU

AYM, yapılan başvuruya dair kararını bugün açıkladı. Mahkeme, 2013’te verdiği ihlal kararına dair “İhlal kararlarının gerekçesi dikkate alındığında bu kararların uygulanmasının ilgililer hakkında soruşturma izni verilmesini ya da doğrudan soruşturma açılmasını zorunlu hâle getirdiği söylenemez” ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanlığının yetkililer hakkında soruşturma izni vermemesini, sadece yetkililerce ne tür işlemler yapıldığının araştırılması için ön incelemeler yapmasını yeterli bulan AYM, kararında “Anayasa Mahkemesi açıklanan gerekçelerle Anayasa’nın 17. maddesinde güvence altına alınan yaşam hakkının usule ilişkin boyutunun ihlal edilmediğine karar vermiştir” ifadelerini kullandı.