Premier Lig’de son 9 hafta: Liverpool liderliği kaptırdı

29 yıl aradan sonra ilk lig şampiyonluğunu hedefleyen Liverpool, Premier Lig’de bitime 9 hafta kala liderliği Manchester City'e kaptırdı.

29. haftada derbi mücadelesinde Everton deplasmanına çıkan Liverpool, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Kırmızılar puanını 70'e yükseltti ancak liderlik, cumartesi günü Bournemouth'u tek golle geçen Manchester City'e geçti. Ligdeki ilk 20 maçında hiç yenilmeyen ve sadece 3 kez berabere kalan Liverpool son 9 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik, 1 yenilgi aldı. Bu dönemde 16 puan toplayan Liverpool'a karşı Manchester City ise 8 galibiyet ve 1 yenilgiyle 24 puan elde etti.

LIVERPOOL VE CITY'NİN FİKSTÜRÜ

Liverpool’un ligde kalan 9 maçı şöyle: Burnley, Fulham (Deplasman), Tottenham, Southampton (Deplasman), Chelsea, Cardiff City (Deplasman), Huddersfield, Newcastle United (Deplasman), Wolves.

Lider City’nin fikstürü şöyle: Watford, Fulham (Deplasman), Cardiff City, Crystal Palace (Deplasman), Tottenham, Manchester United (Deplasman), Burnley (Deplasman), Leicester, Brighton & Hove (Deplasman).

TOTTENHAM ZİRVEDEN UZAKLAŞTI

2 hafta üst üste kaybederek şampiyonluk yarışında ağır yara alan Tottenham, sahasında Arsenal'le de berabere kaldı ve zirveden biraz daha uzaklaştı. Tottenham'ın 61 puanı bulunuyor.

Tottenham sırasıyla Southampton (Deplasman), Crystal Palace, Liverpool (Deplasman), Brighton & Hove, Huddersfield, Manchester City (Deplasman), West Ham, Bournemouth (Deplasman), Everton.

Premier Lig’de 4. sırada yer alan Manchester United 58, beşinci Arsenal 57 puanda. 7. Chelsea’nin ise 56 puanı var.

2013/14'TE ŞAMPİYONLUĞU ELLERİYLE VERDİ

Liderlik koltuğunu kaptıranLiverpool, son şampiyonluğu olan 1989'dan bu yana ligi 4 kez 2. sırada tamamladı.

2013/14 sezonunda son haftalara lider giren Liverpool, 36. haftada Chelsea'ye 2-0 yenilip 37. haftada Crystal Palace'la 3-3 berabere kalınca liderlik koltuğunu Manchester City'e kaptırdı. City son maçta West Ham'ı yendi ve şampiyon oldu.

Liverpool 2008/09'da Manchester United'a 4 puan, 2001/02'de Arsenal'e 7 puan, 1990/91'de Arsenal'e 9 puan farkla geçilerek şampiyonluğu kaçırdı. (SPOR SERVİSİ)