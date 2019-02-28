Premier Lig’de son 10 hafta: Liverpool, hasrete son verebilecek mi?

29 yıl aradan sonra ilk lig şampiyonluğunu hedefleyen Liverpool, Premier Lig’de son 10 haftaya 1 puanlık avantajla lider girdi.

28. hafta maçında Watford’u evinde 5-0’la geçen Liverpool, 21. galibiyetini aldı ve puanını 69’a yükseltti. Bu sezon ligde sadece Manchester City’e yenilen Kırmızılar, 64 gol atıp 15 gol yedi.

Liverpool’un ligde kalan 10 maçı şöyle: Everton (Deplasman), Burnley, Fulham (Deplasman), Tottenham, Southampton (Deplasman), Chelsea, Cardiff City (Deplasman), Huddersfield, Newcastle United (Deplasman), Wolves.

2013/14'TE ŞAMPİYONLUĞU ELLERİYLE VERDİ

Liverpool, son şampiyonluğu olan 1989'dan bu yana ligi 4 kez 2. sırada tamamladı.

2013/14 sezonunda son haftalara lider giren Liverpool, 36. haftada Chelsea'ye 2-0 yenilip 37. haftada Crystal Palace'la 3-3 berabere kalınca liderlik koltuğunu Manchester City'e kaptırdı. City son maçta West Ham'ı yendi ve şampiyon oldu.

Liverpool 2008/09'da Manchester United'a 4 puan, 2001/02'de Arsenal'e 7 puan, 1990/91'de Arsenal'e 9 puan farkla geçilerek şampiyonluğu kaçırdı.

MANCHESTER CITY

Liverpool’un takipçisi son şampiyon Manchester City ise 28. haftada West Ham United’ı tek golle geçti ve puanını 68’e yükseltti. 75 golle ligin en çok gol atan takımı olan City, Liverpool’a göre kalan 10 maçta bir fazla deplasman maçı oynayacak.

City’nin fikstürü şöyle: Bournemouth (Deplasman), Watford, Fulham (Deplasman), Cardiff City, Crystal Palace (Deplasman), Tottenham, Manchester United (Deplasman), Burnley (Deplasman), Leicester, Brighton & Hove (Deplasman).

TOTTENHAM

2 hafta üst üste kaybederek şampiyonluk yarışında ağır yara alan Tottenham’ın 60 puanı bulunuyor. Liderin 9 puan gerisindeki Londra ekibinin kalan 10 maçından 6’sı iç sahada.

Tottenham sırasıyla Arsenal, Southampton (Deplasman), Crystal Palace, Liverpool (Deplasman), Brighton & Hove, Huddersfield, Manchester City (Deplasman), West Ham, Bournemouth (Deplasman), Everton.

Premier Lig’de 4. sırada yer alan Arsenal 56, beşinci Manchester United 55 puanda. 7. Chelsea’nin ise 53 puanı var. (SPOR SERVİSİ)