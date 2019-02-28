28 Şubat 2019 11:51
Çocuğa cinsel istismar suçundan aranan kişi yakalanıp tutuklandı
Samsun'da çocuğa yönelik cinsel istismar suçundan 14 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan Taner Yiğit düzenlenen operasyonla yakalanıp tutuklandı.
Fotoğraf: Evrensel
Samsun'da çocuğa yönelik cinsel istismar suçundan 14 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan 40 yaşındaki Taner Yiğit, polis operasyonuyla yakalandı. Cinsel istismar sanığı Yiğit, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, Ordu'da 'çocuğa yönelik cinsel istismar' suçundan hapis cezası alıp, Samsun'a kaçan Taner Yiğit'i takibe aldı. Canik ilçesine bağlı Belediyeevleri Mahallesinde olduğu belirlenen Yiğit, düzenlenen operasyonla yakalandı. Ordu Ağır Ceza Mahkemesince aranan Yiğit, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. 14 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Taner Yiğit, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)