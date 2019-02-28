CHP Milletvekili Kani Beko doğum öncesi borçlanmayı Meclise taşıdı

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, kısa bir süre önce Mecliste söz alarak gündeme taşıdığı sigorta öncesi doğum borçlanması bekleyen kadınlar ile ilgili soru önergesi verdi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yanıtlaması istemiyle sunduğu önergede “Kadınların ilk sigortalı oldukları tarihten önce yaptıkları doğumları borçlanabilmelerinin sağlanması konusunda bir çalışmanız bulunmakta mıdır? Bulunmamaktaysa, bu durumun gerekçesi nedir?” sorularına yanıt istedi.

CHP Milletvekili Kani Beko, Bakan Selçuk'un yanıtlaması istemiyle doğum öncesi borçlanmayı sordu. Beko, sunduğu önergede “Kadınların ilk sigortalı oldukları tarihten önce yaptıkları doğumları borçlanabilmelerinin sağlanması konusunda bir çalışmanız bulunmakta mıdır? Bulunmamaktaysa, bu durumun gerekçesi nedir?” sorularına yanıt istedi. Kadınların normal koşulda verilmesi gereken haklarını erkeklere askerlik öncesi verilen hakkı örnek göstererek aramalarının üzücü olduğunu söyleyen Beko, “5510 sayılı Kanunun 41’inci maddesi 'Sigortalıların borçlanabileceği süreler' başlığını taşımakta ve bu maddenin ilk fıkrasına göre ‘…sigortalı kadının, üç defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla borçlanılacak sürelerde uzun vadeli sigorta kolları açısından sigortalı sayılmaması ve çocuğunun yaşaması şartlarıyla talepte bulunulan süreleri…’ borçlanabilmesi sağlanmaktadır. Aynı maddenin ikinci fıkrasında da, 'Er veya erbaş olarak silah altında veya yedek subay okulunda geçen süreleri' denerek erkekler için askerlik sürelerinin borçlanabilmesi kuralı düzenlenmiştir. Görüldüğü üzere, bu maddeye göre kadınların doğum borçlanması yapabilmeleri için, doğumun ilk sigortalı oldukları tarihten sonra meydana gelmesi gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

"KADINLARIN EŞİTLİK TALEBİ ÖNEMLİDİR"

Beko, söz konusu önergede şu ifadeleri kullandı:

"Bu nedenle kadınlar işe girmeden önce yaptıkları doğum nedeniyle çalışma hayatından ayrı kaldıkları süreyi borçlanamamaktadır. Erkekler ise, bu şartın aranmaması nedeniyle sigortalılık öncesi askerlikte geçen süreleri borçlanabilmektedir. Yani askere gitmeden önce sigortalı olmayanlar istedikleri zaman askerlik borçlanması yapabilme hakkına sahiptir. Sigortalı olduktan sonra doğum yapan kadınlar ve sigortalı olmadan askerlik görevini yerine getiren erkekler borçlanmadan yararlanabiliyorken; iş hayatına çocuğunu doğurduktan sonra başlayan kadınlar önceki doğumları için borçlanma hakkından yararlanamaması doğru değildir. Verdiğim soru önergesinde konuya dair çeşitli platformlardan tarafıma ulaşan talepleri gidermeyi amaçlayan sorulara yer verirken, konuya Bakanlık nezdinde de dikkat çekmeyi amaçladım. Kadınların her türlü alanda eşit bireyler olabilmeleri için her tür çabayı göstermek gereklidir. Kadınların eşitlik talebi önemlidir.” (HABER MERKEZİ)