3 bin 300 domuz burunlu kaplumbağa kaçırılmaktan kurtarıldı

Malezya'nın güneyinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan 3 bin 300 domuz burunlu kaplumbağayı kaçırmaya çalışan 2 kişi tutuklandı.

AA'nın aktardığı habere göre, Malezya Deniz Koruma Kurumundan (APMM) yapılan açıklamada, Johor kıyılarında arama yapılan bir teknenin içinde, çok sayıda domuz burunlu kaplumbağanın kutulara konulmuş halde bulunduğu bildirildi.

Yedi ayrı kutunun içinde toplam 3 bin 300 kaplumbağa bulunduğu kaydedilen açıklamada, hayvanları kaçırmaya çalışan 2 kişinin tutuklandığını belirtildi. Yetkililer, kaplumbağaların hayvan dükkanlarına satılmak için kaçırıldığının değerlendirildiğini ifade etti.

DOMUZ BURUNLU KAPLUMBAĞALAR

Los Angeles hayvanat bahçesindeki bir domuz burunlu kaplumbağa. | Fotoğraf: Wikimedia Commons

Bilimsel ismi "Carettochelys insculpta" olan ve nesli tükenme tehlikesi altındaki domuz burunlu kaplumbağalar, Avustralya ve Papua Yeni Gine'deki ırmak, lagün ve nehirlerde yaşar. Domuz burunlu kaplumbağalar, 20 kg'ın üzerinde bir ağırlığa ve yaklaşık 70 cm uzunluğa kadar büyüyebilir.

Doğası gereği saldırgan ve esaret altında utangaç ve strese yatkın olma eğilimindedirler. Bu nedenle evde bakım için çok uygun görülmeseler de nadir bulunma özellikleri hayvan tacirleri için cazibelidirler. Bu kaplumbağanın vahşi popülasyonları, evcil hayvan ticareti için yasadışı yakalama nedeniyle hızla düşüyor. Papua Yeni Gine ve Endonezya'da 2003 ve 2013 yılları arasında 30 dolayında operasyonda 80.000'den fazla kaplumbağa ele geçirildi.

Domuz burunlu kaplumbağalar, Doğa ve Doğal Kaynakların Korunması için Uluslararası Birlik (IUCN) tarafından hazırlanan "Kırmızı Liste"de "Nesli tükenmekte-EN" kategorisinde yer alıyor. Bu kategori vahşi doğada neslinin tükenme riskinin yüksek olan gruplar için kullanılıyor. Doğada incelenen 82 bin türün 7 bin 700'ü bu kategoride yer alıyor. (HABER MERKEZİ)

Doğa ve Doğal Kaynakların Korunması için Uluslararası Birlik (IUCN) tarafından hazırlanan tehlike skalası ve türlerin skaladaki oranları.

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