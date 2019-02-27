Praktiker konkordato istedi

Praktiker Perakende Mağazacılık A.Ş. ile bu şirketin bağlı olduğu Uygulama Yapı Marketleri A.Ş., konkordato talebiyle İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurdu. Cumhuriyet gazetesinden Emre Deveci’nin haberine göre, bugün yapılan başvuru sonucunda mahkeme, şirket için iki ay süreyle geçici mühlet kararı verdi.

Türkiye’de 1997’den bu yana bulunan şirketin hisseleri 2014 yılında Uygulama Yapı Marketleri AŞ’ye devredilmişti. Praktiker’in Türkiye genelinde 16 adet mağazası bulunuyor. “Organize perakende ev geliştirme” alanında faaliyet gösteren Praktiker, 1979 yılında Almanya’da 4 mağaza ile faaliyete başlamıştı. (EKONOMİ SERVİSİ)

‘Konkordato teklifi sipariş üzerine mi?’