YSK, HDP’nin Akdeniz adayı Erdoğan'ın adaylığını reddetti

Kayyım atanan Akdeniz Belediyesi adaylığı için Halkların Demokratik Partisi'nden (HDP) aday gösterilen Aleddin Erdoğan'ın adaylığı Akdeniz İlçe Seçim Kurulu tarafından hakkındaki dava gerekçesiyle reddedilmişti. Ret kararından sonra Erdoğan'ın avukatları duruma itiraz ederek Mersin İl Seçim Kurulu'na başvuruda bulundu. Mersin İl Seçim Kurulu oy birliğiyle itiraz yolu açık olmak üzere itirazı reddetti. Avukatların yapmış olduğu itiraza YSK de ‘Memnu haklarının’ olmadığı gerekçesiyle ret kararı verdi. Böylelikle Erdoğan'ın aday olamayacağı kesinleşti. (MA)

HDP’den ‘Akdeniz’ tepkisi: Karar siyasi operasyondur