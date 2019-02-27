Gültan Kışanak belediye madalyasına layık görüldü

Fransa'nın başkenti Paris yakınlarındaki Choisy-le-Roi Belediyesi, 2016 yılının Ekim ayında tutuklanan ve yerine kayyım atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Gültan Kışanak’a belediye madalyası verdi. Jinnews'te yer alan habere göre, dün düzenlenen törende, Kışanak’ın madalyası kendisini temsil eden Kürt dernek temsilcilerine verildi.

Belediyenin Komünist Partili Başkanı Didier Guillaume, Kışanak’ın iki yılı aşkın süredir tutuklu olduğunu ve hakkında 14 yıl hapis cezası verildiğini belirterek, Türkiye’deki tüm kadın ve erkek siyasi tutsakların serbest bırakılması çağrısında bulundu.

14 YIL 3 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI

Kışanak, “terör örgütü üyeliği” iddiasıyla 11 yıl 3 ay, “terör örgütü propagandası” suçundan ise 3 yıl ceza verilerek toplamda 14 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. (HABER MERKEZİ)