Mısır’da tren istasyonunda yangın: 25 ölü

Mısır’ın başkenti Kahire’nin Ramses bölgesinde yer alan tren istasyonunda bu sabah meydana gelen yangında 25 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. Mısır devlet televizyonu ‘son dakika’ koduyla verdiği haberde, yangında 25 kişinin hayatını kaybettiğini, 40 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Mısır Demir Yolları Kurumu olayla ilgili yaptığı açıklamada, yolcu treninin perona yaklaştığı esnada yakıt depolarından birisinin patladığını, peronda treni bekleyen yüzlerce yolcunun olduğunu kaydetti.

Mısır Sağlık Bakanı Hale Zayid ise olay yerindeki incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada 20 kişinin yaşamını yitirdiğini, 43 kişinin yaralandığını söyledi.

ULAŞTIRMA BAKANI İSTİFA ETTİ

Mısır Ulaştırma Bakanı Hişam Arafat yangının ardından istifa etti. Mısır resmi haber ajansı MENA, Başbakan Mustafa Medbulli'nin Ulaştırma Bakanı Arafat'ın istifasını kabul ettiğini duyurdu.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde tren istasyonuna hızla gelen boş bir lokomotifin rayların bitişindeki demir engellere çarpması sonucu yakıt tankının patladığı ve büyük bir alev topunun oluştuğu görülüyor.

TÜRKİYE'DEN MISIR’A TAZİYE MESAJI

Öte yandan Türkiye yangında hayatını kaybedenler için Mısır halkına başsağlığı mesajı iletti. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kahire'nin merkezindeki Ramses Tren İstasyonu'nda bu sabah bir trenin istasyon platformuna çarpması sebebiyle çıkan yangında çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiğinin ve yaralandığının büyük üzüntüyle öğrenildiği vurgulandı.

Açıklamada, “Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, Mısır halkına başsağlığı diliyoruz” ifadesine yer verildi. (AA)