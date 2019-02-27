YSK: DP Bodrum Belediye Başkan Adayı H. İbrahim Kaynar aday olabilir

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), adaylığı düşürülen Demokrat Parti (DP) Bodrum Belediye Başkan adayı Halil İbrahim Kaynar'ın yaptığı itirazı kabul etti. Kaynar, kararın ardından yaptığı açıklamada, "YSK'nın itirazımızı kabul etmesi bizi daha da kamçıladı. Şimdi daha büyük bir şevkle Bodrum için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Bodrum İlçe Seçim Kurulu 23 Şubat'ta, mahkemenin Kaynar hakkında 15 Eylül 2017 tarihinde verdiği 11 ay 7 gün süre ile kamu görevi üstlenmekten yasaklanması kararının kesinleşerek infaz aşamasına geldiğini tespit edip, adaylığını düşürmüştü. Kaynar, karara itirazda bulundu. Muğla İl Seçim Kurulu'na dün değerlendirmesini yapıp Kaynar'ın itirazını reddetmişti.

İl Seçim Kurulu'nun bu kararına YSK'da itiraz edildi. YSK, bugün yaptığı değerlendirmede Kaynar'ı haklı bulup, itirazı kabul etti. Bu kararla aday olmasının önünde bir engel kalmadı. (HABER MERKEZİ)

CHP’nin Bodrum adayı Mustafa Saruhan’ın adaylığı kesin olarak düştü

CHP'nin Balçova adayı Mehmet Ali Çalkaya'nın adaylığı kesinleşti

Mersin'de HDP'li Aleddin Erdoğan'ın adaylığı reddedildi