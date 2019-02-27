Kırklareli belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne olmuştu?
2019 yerel seçimlerinde Kırklareli Belediye Başkanlığına aday olan isimler kimler ve partilerin önceki seçimlerde aldığı oy oranları neler?
Fotoğraf: Julian Nitzsche / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0
Kırklareli 2014 yılından beri CHP’li Mehmet Siyam Kesimoğlu tarafından yönetiliyor. CHP’nin 2019 yerel seçimlerinde de Mehmet Siyam Kesimoğlu’yu aday göstermesi bekleniyordu ama öyle olmadı. CHP, İYİ Parti ittifakıyla birlikte Tuna Soykan’ı aday gösterdi.
Mehmet Siyam Kesimoğlu ise bu karardan sonra partisi CHP’den istifa etti ve belediye başkanlığına bağımsız olarak aday oldu.
AKP’nin Kırklareli adaylığı için Burak Süzülmüş’ün adı geçiyordu. Ancak Cumhur ittifakı kapsamında MHP’li Derya Bulut’un destekleneceği açıklandı.
SEÇİME HANGİ PARTİLER, HANGİ ADAYLARLA GİRİYOR?
CHP: Tuna Soykan
MHP: Derya Bulut
Bağımsız: Mehmet Siyam Kesimoğlu
Saadet Partisi: Mithat Özdemir
Vatan Partisi: Halil Göçen
TKP: Buket Manap
Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu seçime bağımsız girecek
ÖNCEKİ SEÇİMLERDE NELER OLMUŞTU?