Kırklareli belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne olmuştu?

Kırklareli 2014 yılından beri CHP’li Mehmet Siyam Kesimoğlu tarafından yönetiliyor. CHP’nin 2019 yerel seçimlerinde de Mehmet Siyam Kesimoğlu’yu aday göstermesi bekleniyordu ama öyle olmadı. CHP, İYİ Parti ittifakıyla birlikte Tuna Soykan’ı aday gösterdi.

Mehmet Siyam Kesimoğlu ise bu karardan sonra partisi CHP’den istifa etti ve belediye başkanlığına bağımsız olarak aday oldu.

AKP’nin Kırklareli adaylığı için Burak Süzülmüş’ün adı geçiyordu. Ancak Cumhur ittifakı kapsamında MHP’li Derya Bulut’un destekleneceği açıklandı.

SEÇİME HANGİ PARTİLER, HANGİ ADAYLARLA GİRİYOR?

CHP: Tuna Soykan

MHP: Derya Bulut

Bağımsız: Mehmet Siyam Kesimoğlu

Saadet Partisi: Mithat Özdemir

Vatan Partisi: Halil Göçen

TKP: Buket Manap

Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu seçime bağımsız girecek

ÖNCEKİ SEÇİMLERDE NELER OLMUŞTU?

24 HAZİRAN 2018 GENEL SEÇİM SONUÇLARI

24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ KIRKLARELİ SONUÇLARI

2017 BAŞKANLIK REFERANDUMU KIRKLARELİ SONUÇLARI

2014 YEREL SEÇİMLERİ KIRKLARELİ SONUÇLARI