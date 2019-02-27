HDP’den ‘Akdeniz’ tepkisi: Karar siyasi operasyondur

HDP Mersin İl Örgütü, Akdeniz Belediyesi için partilerinden aday olan Aleddin Erdoğan’ın adaylığının İl Seçim Kurulu tarafından reddedilmesini protesto etti. Konuyla ilgili yapılan açıklamada adaylığın reddedilmesinin siyasi bir operasyon olduğu ifade edildi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Akdeniz Belediye Eş Başkan Adayı Aleddin Erdoğan’ın Mersin İl Seçim Kurulu tarafından da adaylığının reddedilmesine ilişkin HDP Mersin İl Örgütü, Akdeniz ilçe binası önünde bu durumu protesto etti. Açıklamaya HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan ile HDP il ve ilçe yöneticilerinin yanı sıra çok sayıda yurttaş katıldı.

Burada konuşan HDP Akdeniz Eş Başkanı Abdulselam Kutlu, karara rağmen Akdeniz Belediyesini alacaklarını dile getirdi. Erdoğan’ın adaylığının reddedilmesinin kayyım atamalar gibi iktidarın ‘gayri meşru’ anlayışını yansıttığını söyleyen Kutlu, haklarını sonuna kadar savunacaklarını ve seçimlerden zaferle çıkacaklarını söyledi.

‘BU GASPÇI BİR TUTUMDUR’

HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan, ise seçimler yaklaşırken AKP ve MHP bloğunda korkunun dağları aştığını dile getirdi. Erdoğan’ın adaylığına siyasi bir operasyonla son verilmek istendiğini söyleyen Turan, “Halkımızın kayyımla gasp edilen siyasi iradesini bir kez daha alacağından hiç kuşkumuz yok. Belli ki iktidarın da kuşkusu yok. Kuşkuları olmadığı içindir ki böyle siyasi operasyonlara tevessül ediyor. Bugün cezaevlerinde binlerce HDP çalışanı zorunlu bir biçimde tutsak bir vaziyette. Bu partinin siyasi iradesi her defasında tasfiye edilmeye çalışılıyor. İşte Akdeniz belediyesinde yaşanan sadece Sayın Aleddin Erdoğan şahsında karşı karşıya kaldığımız durum bu gaspçı zihniyetin doğrusal uzantılarından biridir” dedi.

‘BU SİYASİ BİR OPERASYONDUR’

Aleddin Erdoğan hakkında ‘memnu haklarını kullanma’ konusunda mahkeme tarafından herhangi bir kısıt kararın olmadığı halde İlçe Seçim Kurulu’nun kendilerinden istediği memnu hakların kullanma belgesinin alınabilmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını altını çizen Turan, “Olmayan kararın belgesi de olmaz. Seçim Kurulu bizden olmayan bir kararın getirilmesini istiyor. Şimdi kimse bizim aklımızla dalgaya geçmeye, bizi alaya almaya çalışmasın. Yaşanan şey çok açık bir şekilde siyasi bir operasyondur. Bu siyasi operasyon başka hal ve biçimlerde bir şekliyle sürüp gidiyor. Biz HDP olarak öncelikle hükümete ‘kendi yasana, kanununa, yönetmeliğine uy’ diyoruz” diye çağrı da bulundu. (Mersin/MA)