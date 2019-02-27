İZELMAN'da anlaşma sağlanamadı, TİS arabulucuya gitti

Metehan UD

İzmir

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait İZELMAN şirketinde örgütlü Genel-İş İzmir 1 ve 3 No’lu şubeler ile İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimi arasındaki 10. Dönem Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinin sekizinci oturumunda anlaşma sağlanamadı.

Görüşme öncesi ise İZELMAN işçileri eylem gerçekleştirdi. Hürriyet binasının önünde toplanan yüzlerce belediye işçisi 'Bu Kente Beraber Hizmet Üretiyoruz. Bu Ekmeği Beraber Büyütelim' pankartı ile alkışlarla İZELMAN binasına doğru yürüyüşe geçti. İşçiler yol boyunca 'İş Ekmek Yoksa Barış Da Yok', 'Sadaka Toplu Sözleşme', 'Bu Daha Başlangıç Mücadeleye Devam' ve 'Direne Direne Kazanacağız' sloganlarını attı.

İZELMAN Genel Müdürlüğü'nde yapılan oturumda sadece dört madde üzerinde anlaşma sağlanabildi. Anlaşma sağlanan maddeler arasında sendikal izinler, çalışma saatleri, vardiya usulü ve geçici görev yardımı bulunuyor. Kalan ekonomik maddelerde ise bir gelişme olmadı. Müdürlük bürokratları önceki 22.30'luk teklifini yeniledi. 2 aylık sürede anlaşılamadığı için arabulucu süreci başladı. Bakanlık tarafından atanacak arabulucu tarafları masaya çağırarak son bir görüşme daha gerçekleştirecek. Bir aylık arabulucu sürecinde de anlaşma sağlanamazsa iki aylık grev süreci başlayacak.

'DERDİMİZ EKONOMİK KRİZİN FATURASINI ÖDEMEMEK'

Yapılan görüşmenin ardından şube başkanları işçilere açıklama yaptı. Genel İş İzmir 3 No’lu Şube Başkanı Faruk Saral, toplu sözleşmeyi masada, barış çerçevesinde bitirmek istediklerini yineleyerek "Derdimiz bu ekonomik krizin faturasını biz ödemeyeceğiz demek. Derdimiz ekmeğimize bir ekmek katabilmek demek. Derdimiz eşit ücrete eşit iş demek. Geçen hafta bize teklif edilen oranı tekrar teklif ettikleri için bizde bir kez daha kabul etmediğimizi söyledik. Biz, 7 bine yakın İZELMAN işçisi ile omuz omuza bu mücadeleye başlayacağımızın haberini buradan veriyoruz."

'HAKKIMIZI MEYDANLARDA ARAYACAĞIZ'

Genel İş İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Engin Topal ise işçilerin ekmeğine sahip çıkacağını vurgulayarak, yasal haklarını meydanlarda arayacaklarını söyledi. Topal, şunları söyledi:

“Bizim haftalardır dile getirdiğimiz TİS görüşmelerinin barış içerisinde bitmesi idi. Biz ekmeğimize sahip çıkacağız. Bundan sonra daha dik duracağımızın sözünü veriyoruz. Önümüzdeki bir kaç gün arabulucu ile birlikte bu işi masada bitirmeye çalışacağız. Biz verilen teklifi asla kabul etmiyoruz. Yasal haklarımızı meydanlarda arayacağız.”

TİS 6 BİN 500 İŞÇİYİ KAPSIYOR

Toplu sözleşme görüşmeleri, Büyükşehir Belediyesinin ulaşım hizmetlerini yürüten ESHOT, İZSU, fen işleri, park bahçe, çevre sağlığı mezarlıklar dairesi, balık hali, sebze, aşevi huzurevi, otoparklar, katı atık dairesi, idari birimler, Eşrefpaşa Hastanesi gibi 17 farklı birimde çalışan yaklaşık 6 bin 500 civarında işçiyi ilgilendiriyor. Sendikanın talepleri, çıplak maaşa yüzde 35 zam, ekonomik haklarda artış ve eksik ücretle çalışmanın son verilmesi.

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