28 Şubat 2019 03:31

Deniz dağın tepesindeydi

Ruteba Doğan; Hanife Altun'un NotaBene Yayınlarından çıkan ikinci çalışması “Huzursuz Özne”yi yazdı.

Deniz dağın tepesindeydi

Kitap Kapağı

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    Ruteba DOĞAN

    Kurgunun gerçeğini sevmek ve o gerçeğin içine girebilmek ya da o gerçeğin içine hiç girmemek, girememek. Ne abartmış gerçekte böyle mi olur, amma da zorlamış hiç gerçekçi değil, çok dram, çok arabesk, çok romantik, gerçekçi olacağım diye ayrıntıya boğmuş, üçüncü sayfa haberi gibi… Kurmaca gerçeği beğenmediğini ifade eden cümleler, anlatının felsefesine, alt metne gidebilmenin olanaksızlığı. Kurmacanın gerçekliği ile alımlayıcının kurduğu ilişki bir başka kurmacanın başladığı, Umberto Eco’nun ‘kurmaca anlaşma’sıyla oluşan düzlem. Bu düzlem oluşmayınca yaşanan eksiklik. Anlatıda, alımlayıcıda? Dil iyiydi, karakter hoştu, olay ilginçti, zaman, mekan kullanımı şöyleydi, göstergelerini çok sevdim, ama… Böyle birkaç cümleden sonra anlatıdan ayrılmak. Bir de kurmacanın gerçeğinde kalmak. Orada düşünmeye devam edip bir çırpıda konuşamamak, beklemek, demlemek, ara ara anlatıdan bir şeylerin çarpması. Anlamın zaman geçtikçe derinleşmesi. Anlatı artık onu alımlayanındır.

    ON İKİ ÖYKÜDEN OLUŞAN DİNLETİ

    “Huzursuz Özne” yalın ama çok farklı seslerin karıştığı Hanife Altun’un on iki öyküden oluşan hayat dinletisi. Öyküler, sıradanlaşmış ya da sıradanlaştırılmış olaylar, durumlar üzerinden oluşuyor. Sıradanın içindeki incelikleri, ayrıntıları, sıradan derken ne çok şeyin üstünden geçip gidildiğini gösteriyor. Yazarın kurmaca gerçeği, “Sıradan olan nedir ki?” hissi-sorgusu ile başlıyor, anlamın oluştuğu yerde “Huzursuz Özne” beliriyor; öyküler onun sesi, gözü, kalbi, aklı, vicdanı, isyanı, korkusu, acısı…

    “Huzursuz Özne”, anlamı boşaltılıp sıradanlaşan olayları, durumları, insanları düşünüp soran bir varlık hali. Hassas, sert, muzip. Kendi diliyle gördüğünü anlatıyor. Sembolik, soyut anlatılara, hiciv yapmayı seven, haliyle, mevcut yaşamla alay eden anlatılar karışıyor. (‘Plaza’, ‘Reddi Görev’) Kişiler kendine has dilleriyle bir şeyler söylüyor; anlatının/anlatanın dili bağlamında kurmaca gerçeğini güçlendiriyor. Bazen de bu gerçeği istemiyormuşçasına alt üst ediyor Huzursuz Özne. Beden, akıl, dil bütünlüğünü bozup, her şeyi yeniden kurmaya çalışan öyküler anlatıyor. Her şeyin yeri değişiyor, hayatlar değişiyor, bir yere bir şey iliştiriliyor, ama tutmuyor, olmuyor, sığamıyor, duramıyor, Huzursuz Özne, iliştirilen elinde, vazgeçmiyor, “deniz dağın tepesindeydi” diyor.

    HAYATI DİDİKLEMEYE DEVAM EDİYOR

    Hanife Altun, NotaBene Yayınlarından çıkan ilk kitabı “Masalından Göçen Kuş” adlı öykü kitabından sonra ikinci çalışması “Huzursuz Özne” ile hayatı didiklemeye devam ediyor. Bazen öyküler bir şiirin mısrasına dönüşüyor. “Çok üşüdüm anne” diyorum. Annemin elinde kocaman bir iğne, yıkayıp serdiği yaprakları ağaçlara dikiyor. “Bekle. Az kaldı. Şu yaprakları da dikince tamam, yaz olacak.” diyor. Kimi öyküler ise uzun bir monolog. (‘İadeli Taahhütlü’, ‘Plaza’, ‘Hecesu’, ‘Yaban İnciri’, ‘Sonra’.) Öyküler başlıyor, bitiyor, ara ara bir şey çarpıyor; takside çalan şarkı, kuyuda saklanan baba, gökyüzünü beklemek, çocuklar ne çok sorar… Olan bitenin, kalıp gidenin bıraktığı iç ezilmesinde “Huzursuz Özne” anlama bakıp anlamsızlığı anlayan. Öyküler (de) fısıldıyor: “Huzur yok ruhu olana.” İtibar görmeyen tüm huzursuz öznelerin ruhundan ince bir kan sızıyor. Ama yine de vazgeçmiyor Huzursuz Özne, “deniz dağın tepesindeydi” diyor.

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