28 Şubat 2019 03:34

Tank Palet’in özelleştirilmesine karşı miting yapılacak

Harb-İş Sakarya Şube Başkanı Yaşar Yavuz: Yerel seçimi beka sorunu olarak görenler savunma sanayinin özelleştirilmesini beka sorunu olarak görmüyor.

Tank Palet’in özelleştirilmesine karşı miting yapılacak

Fotoğraf: DHA

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    Sinan GÜLER
    Ankara

    Türk-İş’e bağlı Türk Harb-İş Sendikası, Tank Palet fabrikasının özelleştirilmesine karşı 16 Mart Cumartesi günü Ankara’da miting yapacak. Tandoğan Meydanı’nda gerçekleştirilmesi düşünülen miting hakkında gazetemize konuşan Harb-İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Yaşar Yavuz, yerel seçimi beka sorunu olarak görenlerin savunma sanayinin özelleştirilmesini beka sorunu olarak görmediklerini söyledi. Yavuz, “Esas beka sorunu bu, bana hizmet edecek belediye başkanını seçmem değil” dedi.

    20 Aralık 2018’de çıkan kararname ile Tank Palet fabrikası olarak bilinen Sakarya Arifiye’deki 1.8 milyon metrekarelik 1.Ana Bakım Fabrika Müdürlüğünün özelleştirileceğini öğrendiklerini ve o gece fabrikayı terk etmeme kararı aldıklarını aktaran Yavuz, bunun üzerine fabrikaya Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile geldiklerini söyleyen generallerle konuştuktan sonra fabrikadan çıktıklarını anlattı.

    Erdoğan’ın 13 Ocak’ta Sakarya’nın Karasu ilçesinde düzenlenen BMC Gelecek 50 Yıl Buluşması’nda “Özelleştirme olmayacak, sadece belli kısıtlamalar dahilinde işletme hakkı devredilecek” sözlerini değerlendiren Yavuz, “Evet araziyi satmıyorlar, demirbaşları satmıyorlar ama işçiyi satıyorlar” dedi. Bugüne kadar Tank Palet fabrikasının özelleştirilmesine karşı örgütlü oldukları tüm iş yerlerinde yemekhaneye girmeme gibi protesto eylemleri ve Sakarya’da 18 bin kişinin katıldığı bir miting düzenlediklerini belirten Yavuz, Ankara’da gerçekleştirilecek mitinge kadar da çeşitli protesto eylemleri yapacaklarını söyledi. 9 Mart’ta Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle Sakarya’daki işçiler ve aileleriyle bir kahvaltı düzenleyeceklerini dile getiren Yavuz, kahvaltıda sendikacıların değil işçi eşleri ve çocuklarının konuşacağını belirtti.

    ‘YERLİ VE MİLLİ SÖYLEMİ İLE ÇELİŞKİLİ’

    Fabrikanın özelleştirilmemesine rağmen kurs adı altında 8-10 BMC işçisinin fabrikada olduğunu söyleyen Yavuz, Milli Savunma Bakanlığından gelen emirler sonucunda 4 bin metrekarelik bir atölye dışında fabrika sınırları içerisindeki bir arazi ile iki atölyenin de bedelsiz olarak BMC firmasına kiralandığını öğrendiklerini aktardı. Hükümetin bundan beş sene önce savunma sanayiyi tek çatı altında birleştirirken “milli sanayi” sloganını kullandığını hatırlatan Yavuz, fabrikanın Katar menşeli BMC firmasına satılmasının yerli ve mili söylemi ile çeliştiğinin altını çizdi. Yavuz, yerel seçimini beka sorunu olarak görenlerin savunma sanayinin özelleştirilmesini beka sorunu olarak görmediklerini ifade ederek “Esas beka sorunu bu, benim bana hizmet edecek belediye başkanını seçmem değil” dedi.

    ‘BMC DEVRALIRSA TAYİNİMİZİ İSTEYECEĞİZ’

    Tank Palet fabrikasında kamu işçisi olarak çalıştıklarını söyleyen Yavuz, olası bir özelleştirmeden sonra BMC’nin taşeron işçisi olarak çalışmamak için fabrikadaki 700 işçinin 630’nun farklı fabrikalara tayinini istediğini söyledi. Geri kalan işçilerin ise emekliliğe ayrılacağını belirten Yavuz, “Bu tayin istekleri fabrikadan kaçıyoruz gibi algılanmasın. Hukuki yollardan da devam etmek için bu tayinler istendi. Biz Tank Palet için uğraşmaya devam edeceğiz” dedi.

    ERDOĞAN, ‘KARARIMI SORGULATMAM’ DEMİŞ

    Tank Palet işçisinin çeşitli partilerden Sakarya milletvekilleriyle görüşerek Tank Palet fabrikasının özelleştirilmesini durdurmaya çalıştığını ifade eden Yavuz, bir AKP milletvekilinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştükten sonra Erdoğan’ın “Ben kararımı sorgulatmam” dediğini ve konuştukları milletvekillerinin de Erdoğan’ın kararını sorgulayamayacaklarını kendilerine söylediğini belirtti. EYT’lilerin Ankara’da 200 bin kişiyle toplandığını hatırlatan Yavuz “Sayımız onlar kadar kalabalık olmayacak ama 25-30 bin Harb-İş’li ve aileleri martta Ankara’da olacak” diyerek mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

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