27 Şubat 2019 16:27
Kayseri’deki teknik lisede uygulama dersinde patlama: 4 öğrenci yaralı
Kayseri Mimarsinan Endüstri Meslek ve Anadolu Teknik Lisesi'nde uygulama dersinde maden eritilirken patlama meydana geldi. 4 öğrenci yaralandı.
Fotoğraf: DHA
Kayseri’de, Mimarsinan Endüstri Meslek ve Anadolu Teknik Lisesi'ndeki uygulama dersinde, indüksiyon ocağında maden eritilirken meydana gelen patlamada, 4 öğrenci yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde merkez Melikgazi ilçesinde bulunan Mimarsinan Endüstri Meslek ve Anadolu Teknik Lisesi'nde meydana geldi.
Metalurji bölümü atölyesindeki uygulama dersinde öğrenciler indüksiyon ocağında maden eritirken patlama meydana geldi. Patlamada, öğrenciler M. D. O., N. H., F.G. ve F. Y. yaralandı.
4 öğrenci, çağrılan ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (Kayseri/DHA)