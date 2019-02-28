28 Şubat 2019 03:23

Grevdeki Karabağlar işçileri: Açlık sınırında yaşamak istemiyoruz

İnsanca bir yaşam için greve çıkan Karabağlar Belediyesi işçileri: Bizi açlık sınırının altında çalıştırmaya devam ettirmek istiyorlar.

Grevdeki Karabağlar işçileri: Açlık sınırında yaşamak istemiyoruz

Fotoğraf: Evrensel

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    Metehan UD
    İzmir

    Dev Turizm-İş üyesi Karabağlar Belediyesi işçilerinin insanca yaşam ücreti için başlattıkları grev devam ediyor.

    Karabağlar Belediyesine ait Spor AŞ ile bu işyerinde örgütlü DİSK/Dev Turizm-İş Sendikası arasındaki 2. dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tıkanmış, işçiler geçtiğimiz cuma günü greve çıkmıştı. 7. güne giren grev tam katılımla devam ediyor. Karabağlar Belediyesi Uğur Mumcu Kültür Merkezi, Uzundere Rekreasyon Alanı ve Kara Fatma Parkı sosyal tesislerinde garson, aşçı, temizlikçi ve kasiyer olarak çalışan 22 işçinin toplusözleşme talebi, ücretlerinin aynı işi yaptıkları diğer belediye işçilerinin düzeyine çekilmesi.

    İşçiler, 2 bin lira olan ücretlerinin DİSK’in açıkladığı asgari ücret tutarı olan 2 bin 800’e çıkarılmasını, 200 liralık yol, yemek ve aile yardımı hakkının sağlanmasını istiyor. Karabağlar Belediyesi ise yaklaşık yüzde 20 civarında zam önerisinde bulundu. Tesislerin günlük cirosu ise 10-15 bin TL civarında. İşçilerin geçen yıldan 4 bin 500 TL civarında birikmiş fazla mesai ücreti de bulunuyor. Bu miktarı ödemeye yanaşmayan Karabağlar Belediyesinin miktarı 2 bin 500 TL’ye çekerek, iyileştirme yardımı olarak sunması da dikkat çekti.

    "AÇLIK SINIRINDA ÇALIŞMAMIZI İSTİYORLAR"

    Evrensel'e konuşan Temizlik İşçisi Pakize Güven, “Temizlik dışında da ne iş verseler yapıyorduk. Asgari ücret alıyoruz ve ülkedeki kriz şartlarına göre belediye az bir zam verdi.  Biz maaşlarımızın diğer belediye işçilerine yakın olmasını istiyoruz. Biz de istemezdik greve çıkılmasını ama onlar anlaşmak istemedi. Hiçbir sosyal hakkımız yok” dedi. Garson olarak çalışan Kenan Kandemir de haklarını alamadıkları için greve çıktıklarını ifade ederek şunları söyledi: “Aldığım maaş 2 bin 100 lira bile değil. Geçim şartlarının altında kaldığı için kabul etmedik. Yıllardan beri oyalıyorlar. Vergi ayına girdiğimizde maaşlar daha da düşüyordu. Ailemizi geçindiremiyorduk. Pazara gitmediğimiz zamanlar oldu. Bizi açlık sınırının altında çalıştırmaya devam ettirmek istiyorlar. Geçinebilecek ücret istiyoruz.” 

    "DİĞER BELEDİYELERLE AYNI MAAŞI İSTİYORUZ"

    Kasiyer Sadullah Özmen de 4 aylık sözleşme sürecinde hiçbir yol katedemediklerini belirterek, “Bayram parası, tatil günlerinde fazla mesai istiyoruz vermiyorlar. İstediklerimizi alana kadar da greve devam edeceğiz. Onlar da uzamasını istemiyorlarsa anlaşalım. Hem biz mağdur oluyoruz hem de halk mağdur oluyor. Sendikanın diğer örgütlü olduğu yerlerde anlaşma imzalamadıkları halde bizim istediğimiz ücreti alıyorlar. Onlarınki de sosyal tesis bizimki de. Onlar alabiliyorsa biz neden alamıyoruz? Büyükşehir, Çiğli, Konak belediyeleri veriyorsa Karabağlar neden veremiyor?” dedi.

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