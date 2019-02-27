'Taksim Eğitim Araştırma hastanesinde milyonluk vurgun' iddiası

İstanbul Gaziosmanpaşa’daki Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi’nde yaklaşık 1 milyon lira değerinde temizlik malzemesinin çalındığı, olayda ihmalleri bulunduğu söylenen depo görevlilerinin ise yalnızca görev yerlerinin değiştirilerek olayın örtbas edilmek istendiği iddia edildi. Konuyla ilgili aradığımız hastane başhekimliği ise iddialara ilişkin sorularımıza ve iddialara yanıt vermedi.

Temizlik malzemelerinin çalınmasına ilişkin Evrensel’e konuşan hastane çalışanları ise şunları anlattı:

“Olay 29 Ocak tarihinde yaşanıyor. Malzeme sahibi firma temizlik ürünlerinin olduğu kamyona GPS cihazı takmış, kamyon hastaneye gelip 10 dakika kalmış hemen çekip, başka bir depoya gitmiş. Orada malzemeyi boşaltırken polis baskın yapmış. Kamyonda 1 milyon lira civarında malzeme olduğu söyleniyor.”

Olay sonrası başlatılan soruşturma çerçevesinde hastanede 3 müfettişin görevlendirildiğini aktaran çalışanlar, “Depo görevlilerinin yalnızca görev yeri değiştirilmiş, onun dışında hiçbir şey yapılmamış. Olay örtbas edilmeye çalışılıyor” diye konuştu. (İstanbul/EVRENSEL)