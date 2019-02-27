Hatayspor, Galatasaray karşısında "mucize"nin eşiğinden döndü

Türkiye Kupası çeyrek finalinde Hatayspor, 2-0 kaybettiği maçın rövanşında Galatasaray karşısında 4-2 kazansa da kupaya veda etti.

Antakya Atatürk Stadyumu'nda 21'de Muğdat Çelik, 53'te Emre Akbaba'nın golleriyle 2-0 yenik duruma düşen Hatayspor, 59 ve 71'de Gökhan Karadeniz'in penaltı golleriyle eşitliği yakaladı.

79'da Mirkan Aydın'ın vuruşuyla öne geçen Hatayspor, 84'te Galatasaray kalecisi İsmail Çipe'nin kendi kalesine attığı golle skoru 4-2'ye getirdi.

Turu geçmesi için 1 gole ihtiyacı olan Akdeniz ekibi kalan dakikalarda gol bulamadı ve elendi.

Galatasaray, Ümraniyespor'un ardından yarı finale yükselen ikinci takım oldu.

Kupada bu akşam saat 20.00'de Göztepe-Yeni Malatyaspor maçı var. Yeni Malatyaspor ilk maçı 1-0 kazanmıştı. Yarın ise saat 20.00'de Kasımpaşa ile Akhisarspor karşılaşacak. Akhisar mücadeleye ilk maçta elde ettiği 3-1'lik galibiyetin avantajıyla çıkacak. (SPOR SERVİSİ)