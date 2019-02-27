Haklarını isteyen inşaat işçileri gözaltına alındı

Fatih Topkapılı Mehmet Bey İlkokulu ve Bursa hızlı tren hattı inşaatında çalışan işçiler yaptıkları eylemle ücretlerinin ödenmesini talep etti. Tren hattı inşaatında çalışan işçiler ve sendikacılar gözaltına alındı.

Yüklenici firmanın Çelikler Holding olduğu Bursa hızlı tren hattı inşaatında Yıldız Dekorasyon bünyesinde çalışan İnşaat-İş üyesi işçiler de eylem yaptı. İnşaat-İş tarafından yapılan açıklamada, “Şirket yetkilileriyle yaptığımız görüşmeden çözüm yönünde bir sonuca ulaşılamadı. Bunun üzerine Bursa’daki Seymen Köyü Çelikler şantiyesi giriş kapısında pankartımızı asarak eylemimize başladık. İşçi arkadaşlarımızla yaptığımız toplantıda eylemi yüklenici firma konumundaki Çelikler Holding’in Ankara’da bulunan genel merkezi önüne taşıma kararı aldık. Tüm işçi ve emekçileri, basın emekçilerini eylemimize destek olmaya, dayanışmayı büyütmeye çağırıyoruz” denildi. Sendika temsilcileri ve işçiler gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü.

Ayrıca İstanbul Proje Koordinasyon Birimi denetiminde, Fatih Topkapılı Mehmet Bey İlkokulu şantiyesinde Ilgaz İnşaat bünyesinde çalışan Dev Yapı-İş üyesi işçiler, önünde basın açıklaması yaptı. Dev Yapı-İş Genel Başkanı Özgür Karabulut, “Şubat ayının başından itibaren işçilerin ücretlerinin ödenmemesi üzerine firma ile yaptığımız görüşmeler sonucunda ana firma asgari tutarları yatırdı fakat ücretin tamamı yatırılmadı. Sendikamız, gerçek gün ve ücretlerden farklı işlem yapıldığını, işçilerin sigorta primlerinin gerçek ücretlerinden değil, daha düşük primden yatırıldığını tespit etmiştir. Üyelerimizin kalan ücretlerini almak için fiili-meşru tüm haklarımızı kullanacağımızı bir kez daha ilan ediyoruz, Dev Yapı-İş olarak ücret gaspına izin vermeyeceğiz” dedi. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)