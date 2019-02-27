Rize Fındıklı halkının protesto ettiği sahil ihalesi iptal edildi

Fındıklılı kadınların çağrısıyla belediye binası önünde bir araya gelen Fındıklı halkı, belediyenin sahil parkı düzenleme alanında açılacak işletmelerin özel bir kişiye veya şirkete 29 yıllığına verilmesine tepki gösterdi.

İhalenin yapılacağı saat olan 14.00'te belediye önünde buluşan Fındıklı halkı adına basın açıklamasını okuyan Sıla Tena Ertaş, Fındıklı Belediyesinin, sahil parkı düzenleme alanında açılacak işletmelerin 29 yıllık kullanım hakkının özel bir kişiye veya şirkete verilmesi amacıyla, kapalı teklif usülü ile ihale edilmesi kararını aldığını belirterek, "Söz konusu ihalelere konu alan, kamuya ait olup bu alandan faydalanma hakkı Fındıklı ilçesinde ikamet eden herkese aittir. İhalenin yapılması ve söz konusu alanın yap-işlet-devret modeli ile özel kişilere devri halinde alanın yaratılma amacı olan kamu yararına uygun hareket edilemeyecek ve bu işletmeden doğabilecek fayda da sağlanamayacak” dedi.

Fotoğraf: Evrensel

Ertaş, Fındıklı halkının taleplerini şöyle sıraladı: Bizler bu nedenlerden dolayı, bir an önce söz konusu ihalenin yapılmasından vazgeçilmesi, işletmesi belediye tarafından yapılacak, herkesin erişimine açık sosyo-ekonomik koşullarda işletilecek ve ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı gruplara istihdam sağlanması katkı sağlayacak bir projenin oluşturulmasını talep ediyoruz

Basın açıklamasının ardından belediye meclis üyeleri tarafından ihalenin iptal edildiği ve yapılmayacağı duyuruldu.

Fotoğraf: Evrensel

(Fındıklı/EVRENSEL)