Tüm Bel-Sen: Diyarbakır’daki personel alım süreci hukuksuz

Tüm Bel-Sen Diyarbakır Şubesi kayyım atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin seçimlere az bir süre kala 387 personel alımı yapmasının hukuksuz olduğunu belirterek, yeni seçilecek belediye yönetimine karşı bir darbe olarak değerlendirdi.

Tüm Bel-Sen Diyarbakır Şubesi basın toplantısı yaptı.

Toplantıda konuşan Tüm Bel-Sen Diyarbakır Şubesi Eş Başkanı Yasemin Noyan, OHAL’den sonra belediyeye atanan kayyımla halkın iradesinin gasbedildiğini belirtti.

Noyan, kayyımla birlikte belediyenin mali kaynaklarının halkın yararına kullanılmadığına dikkat çekti. Kayyımla yönetilen belediyelerdeki yolsuzluğun Sayıştay raporlarına da yansıdığına vurgu yapan Noyan, söz konusu yolsuzluklarla ilgili hukuki soruşturmanın açılmadığını da ifade etti.

Seçimlere az bir süre kalmasına karşın kayyım yönetiminin hukuksuz bir süreç başlatarak, ihraç edilen kamu emekçilerinin yerine 387 kişilik personel alım ilanı yayımladığını söyleyen Noyan, “Yargı yolu henüz tüketilmemişken onlardan gasbedilen kadroların seçimlerin hemen öncesinde mülakatlara dayalı personel alımlarıyla doldurulması girişimi AKP’nin kadrolaşmada geldiği hukuk tanımaz tutumunu açıkça ortaya koymaktadır” diye konuştu.

Yasemin Noyan “Değiştirilen personel yapısının, yandaş kadrolarını doldurularak 31 Martta halkoyuyla seçilerek işbaşına gelecek belediye başkanlarının, çalışmalarında da iş yapamaz, hizmet üretemez hale getirilmesi, işlerin kilitlenmesi de amaçlanmaktadır. Seçimlere sayılı günler kala gasbedilen kadrolara personel alımı, seçilecek belediye yönetimlerine son dakika darbesidir” dedi.

Noyan, kayyımların antidemokratik uygulamalarına karşı mücadele edeceklerini de belirtti. (DiyarbakırEVRENSEL)