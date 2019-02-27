Karşıyaka Belediyesi Kent AŞ işçileri yarım gün iş bıraktı

İzmir'de Karşıyaka Kent AŞ işçileri ikramiyelerinin ödenmemesi nedeniyle yarım gün iş bıraktı. Karşıyaka Belediyesi önünde basın açıklaması düzenleyen işçiler ücretlerinin ödenmemesi halinde eylemlerinin süreceğini açıkladı.

Basın açıklamasını okuyan Genel İş 5 No’lu Şube Başkanı Ali Haydar Kara, AKP iktidarının ağırlaştırdığı yaşam koşulları karşısında, işçilerin ve ailelerinin ekonomik varlığını sürdürme şartlarının da buna paralel zorlaştığını söyleyerek, “ Bu koşullarda emekçilerin bir yıldır toplu sözleşmeden doğan ikramiyeleri ödenmediği için yaşam koşulları daha da ağırlaşıyor. Bugüne kadar defalarca görüşmemize ve bize söz verilmesine rağmen olumlu bir adım atılmadı. Karşıyaka Belediyesinde çalışan kadrolu memur ve diğer çalışanların alacakları nasıl ki zamanında ödeniyor ise işverenin eşit davranma hükümlülüğü vardır. Buradan herkese çağrımızdır, alacaklarımızı hemen ödeyin” dedi.

İş barışına ve iş yerlerinin sürekliliğine yönelik hassasiyetlerini ısrarla bir yıldır koruduklarını vurgulayan Kara, “Sendikamızın ve emekçi kardeşlerimizin de iyi niyetinin karşılık görmesini beklemekteyiz. Önümüzdeki günlerde olumlu adım atılmaması halinde emekçilerin haklı taleplerini dile getirmek üzere farklı alanlarda eylemlerimiz sürecek. Alacaklarımız ödensin, Kent AŞ işçilerine yaşattığınız mağduriyet artık son bulsun” diye konuştu. (İzmir/EVRENSEL)