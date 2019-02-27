Cumhuriyet davası kararı Yargıtaya taşındı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesinin Cumhuriyet davası için verdiği onama kararına Yargıtayda itiraz edildi.

Cumhuriyet davası avukatlarından Duygun Yarsuvat, Fikret İlkiz, Bahri Bayram Belen, Aynur Tuncel, Tora Pekin, Abbas Yalçın ve Halil Kocabaş imzalı toplamda 208 sayfalık temyiz dilekçesi, istinaf mahkemesi aracılığıyla Yargıtay 16. Ceza Dairesine gönderildi.

“Mahkumiyet kararlarının açıkça hukuka aykırı olması nedeniyle bozulması gerektiği” vurgulanan dilekçede, Yargıtaydan beş yılın altında hapis cezası alanların da temyiz hakkının olduğunun kabul edilmesi ve bu isimler yönünden infazın ertelenmesi talep edildi.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre dilekçede ayrıca, beş yılın altında hapis cezası alanlara temyiz yolunu kapatan yasa maddesinin de iptali için Anayasa Mahkemesinde dava açılması, AYM’den karar çıkana kadar davanın geri bırakılması istendi. (MEDYA SERVİSİ)

Avukatlar İstinafın onadığı Cumhuriyet Davası kararını protesto etti