CHP’li Fethi Gürer, damacana sulardaki fiyat farkını Bakanlığa sordu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, damacana su ile ilgili açıklanan 9,5 TL tavan fiyatın uygulamada büyük şirketlerce hiç uygulanmadığını belirterek, “Sucular ve Meşrubatçılar Esnaf Odası, 19 litre damacana su için 9,5 lira tavan ücret belirlemişti. Gerek esnaf odasına gerekse İTO’ya bağlı tüm esnafların bu tarifeye uyma zorunluluğu yok mu?” dedi.

Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, enflasyon artışı ve ekonomik göstergelerin kötüye gidişinin ardından birçok üründe fiyatlar arttı. Ambalajlı su sektöründe büyük firmalar ulaşım maliyeti gerekçesi ile fiyat artışına yöneldi. CHP’li Ömer Fethi Gürer, Ticaret Bakanlığına yönelttiği yazılı soru önergesinde, “Fiyatının tarifeye bağlı olduğu damacana sular için belirlenen üst limit olan (19 litre) 10 liranın üzerinde satış yaptığı belirlenen işletmelere yönelik denetim yapılmakta mıdır? 2013-2018 yılları arasında 19 litrelik damacana suların üst limit fiyatlarında yaşanan değişikliklerin miktarı ne kadardır? Yüzde kaç oranında zam yapılmıştır?” şeklindeki soruların yanıtlanmasını istedi.

Gürer’in önergesine yanıt veren Bakan Ruhsar Pekcan, “Bakanlığımız bütün sektörlerde olduğu gibi ambalajlı su sektöründeki fiyat artışlarını da yakından takip etmektedir” yanıtını verdi.

Bakanın cevabına tepki gösteren Gürer, “Kasım 2018’de başlayan fiyat artışı bazı firmalarda 15,5 TL olmuş. Bakan, fiyat artış gerekçesini sorup yanıt istiyor ve hala yanıt bekliyor” dedi. (HABER MERKEZİ)