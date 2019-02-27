Bakanlık: Wikipedia’yla erişim engelini görüşüyoruz

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun Wikipedia’ya ilişkin önergesine yanıt veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yasak kararının Anayasa’ya, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne uygun olduğunu iddia ederek Wikipedia ile görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

Sezgin Tanrıkulu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından iki yıl önce erişime engellenen Wikipedia’yı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a sordu.

Önergeye, Oktay adına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı cevap verdi. Bakanlık, “Wikipedia yetkilileri ile görüşmeler devam etmekte olup, hukuka aykırı içerikler hakkında işlem yapıldığı taktirde erişimin engellenmesine son verilecektir” dedi.

Engelin, ‘Türkiye’yi terör örgütleriyle iş birliği içerisinde göstermeye çalışan içerikler’ nedeniyle olduğunu savunan bakanlık cevabında, erişim engeli konulan sitelerle ilgili verinin paylaşılamayacağı şu gerekçe ile açıklandı: “Yapılan işlemlerin rakamsal değerlerinin ve internet site isimlerinin açıklanması, suçun önlenmesi ve suçla mücadelede sıkıntılara sebep olabilecek, özellikle çocuk pornosuna ilişkin içeriklerin deşifre olmasına yol açacaktır. Ayrıca bu tür rakamlar diğer ülkelerce resmi olarak toplu şekilde açıklanmadığından, uluslararası düzeyde, bu rakamlardan hareketle ülkemiz aleyhine haksız algı meydana getirilmekte, bilgi kirliliği oluşturulmaktadır”.

Cevapta, Wikipedia’ya getirilen erişim engelli kararının Anayasa’ya, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmesi’ne uygun olduğu savunuldu. (MEDYA SERVİSİ)