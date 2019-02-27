Bitlis’te belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne olmuştu?

Bitlis, Mart 2014 yerel seçimlerinden sonra HDP’li (DBP) belediyelere yönelik başlayan siyasi operasyonların etkisinin en çok hissedildiği illerden biri. İlk olarak Ovakışla Belediye eş başkanları Ahmet Demir ve Servin Karakoç’un gözaltına alınması ve tutuklanması ile başlayan süreç 18 Kasım 2016 tarihinde Güroymak Belediye eş başkanları Mehmet Emin Özkan ve Senaye Ata’nın gözaltına alınması ile devam etmişti. 24 Kasım 2016 tarihinde ise Bitlis Belediye eş başkanları Hüseyin Olan ve Nevin Daşdemir Dağkıran gözaltına alınarak tutuklandı. Akabinde HDP’li belediyelerin yönetimlerine el konulup kayyım atanmıştı.

Gaydalı: Bitlis'te DBP'li belediye bırakılmadı

Darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL sonrası sokağa çıkma yasaklarının peş peşe geldiği Bitlis’te, 2019 yerel seçimleri için AKP Bitlis İl Başkanı Nesrullah Tanğlay’ı, HDP Faruk İşler ve Zekiye İlbasan’ı, MHP Mehmet Yılmaz’ı ve Saadet Partisi ise Yaşar Buhan’ı aday gösterdi.

2019 yerel seçimlerinde AKP belediye başkan adaylarının tam listesi

HDP'nin 2019 yerel seçim adaylarının tam listesi

BİTLİS’TE SEÇİME HANGİ PARTİLER, HANGİ ADAYLARLA GİRİYOR?

AKP – Nesrullah Tanğlay

HDP – Faruk İşler - Zekiye İlbasan

CHP – Burhan Küsem

MHP – Mehmet Yılmaz

SP – Yaşar Buhan

BİTLİS’TE ÖNCEKİ SEÇİMLERDE NELER OLMUŞTU?

24 HAZİRAN 2018 GENEL SEÇİM SONUÇLARI

24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ BİTLİS SONUÇLARI

2017 BAŞKANLIK REFERANDUMU BİTLİS SONUÇLARI

Bölgede OHAL süreciyle birlikte kayyım atanan il ve ilçelerin tamamı referandumda tercihini ‘hayır’dan yana kullanmıştı. Kayyım atanan bir diğer belediye olan Bitlis’te ise yüzde 40.6 “hayır” oyu çıktı.

Kayyım atanan kentlerde ‘Hayır’ fark attı

2014 YEREL SEÇİMLERİ BİTLİS SONUÇLARI

Bitlis'in Ahlat ilçesinde AKP ilçe yönetim kurulu üyesi olan Mehmet Şen, partisinden istifa edip ailesi ve akrabalarıyla birlikte BDP’ye (HDP) geçmişti.