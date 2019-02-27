27 Şubat 2019 13:29

Kaboğlu, milletvekili seçilmesine rağmen yargılanmaya devam etti

CHP Milletvekili Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, milletvekili olması nedeniyle, mahkemenin yetkisizlik kararı vermesini istedi.

Kaboğlu, milletvekili seçilmesine rağmen yargılanmaya devam etti

İbrahim Kaboğlu | Fotoğraf: Evrensel

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    CHP İstanbul Milletvekili Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, “Bu Suça Ortak Olmayacağız” bildirisini imzaladığı için “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. 

    Barış bildirisine imza atmasının ardından Marmara Üniversitesi'nden ihraç edilen Kaboğlu hakkında İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 7 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle dava açılmış ancak 24 Haziran'da milletvekili seçildiği için mahkeme yetkisizlik gerekçesiyle dosyayı Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermişti. Ankara 18’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye devam eden davada savunma yapan Kaboğlu, milletvekili olması nedeniyle mahkemenin vereceği yetkisizlik kararının, hukukun normalleşmesine katkı sunacağını söyledi. 

    Bu davanın Anayasa'ya aykırı olduğunu ama yargıya saygısından dolayı geldiğini belirten Kaboğlu, İstanbul’daki mahkemenin yetkisizlik kararının ardından durdurma kararı gerekirken devam kararı verildiğini ifade etti. Kaboğlu, “Gelmediğim taktirde zorla getirileceğim bana tebliğ edildi” dedi.

    İki yıl önce üzerine Başbakan Binali Yıldırım'ın gazetecilere “Kurunun yanında yaş da yanıyor” dediğini hatırlatan Kaboğlu, soruşturmadan davaya kadar siyasi bir yargılamanın söz konusu olduğunu vurguladı. 

    Kabaoğlu'nun avukatı Arzu Becerik usül ve esasa ilişkin beyanlarını belirterek, savunma için ek süre istedi. Mahkeme heyeti bir sonraki duruşmayı 18 Temmuz 2019 saat 11.00'e erteledi. (Ankara/EVRENSEL)

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