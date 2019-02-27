27 Şubat 2019 12:48
Kadıköy'de çöp konteynerinde kadın bacakları bulundu
İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Acıbadem'de çöp konteynerinde kadına ait olduğu belirtilen bacaklar bulundu.
Fotoğraf: İsa Almaçayır/DHA
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bir çöp konteynerinde kadına ait olduğu belirtilen bacaklar bulundu.
Acıbadem'de kağıt toplayıcıları bir çöp konteynerinde bacak bulunduğunu fark etti.
Durumun polise bildirilmesinin ardından olay yerine gelen polisler inceleme yaptı.
İnceleme sırasında aynı kadına ait olduğu belirtilen bir bacak daha bulundu. (İstanbul/DHA)
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