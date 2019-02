Ankara Kadın Platformu: 8 Mart'ta sokaktayız

Ankara Kadın Platformu’nun çağrısıyla kadınlar, 8 Mart Cuma günü saat 12.30’da Sakarya Caddesi’nde yoksulluğa, güvencesizliğe, savaşa, kadın cinayetlerine, tacize, tecavüze ve kazanılmış haklarına yönelik saldırılara karşı “Bir aradayız” diyecek.

Ankara Kadın Platformu 8 Mart programını açıkladı. “Krize, Savaşa, Şiddete, Eşitsizliğe Karşı Dayanışmayla Güçleniyor, Hayatı Örgütlüyoruz!” diyerek 8 Mart’ta kadınları alanlara çağıran platform Mülkiyeliler Birliği’nde basın toplantısı düzenledi. Platform adına konuşan Yurdagül Çabat, “Ankara’nın dört bir yanından gelen kadınlarla birlikte yoksulluğa, güvencesizliğe, savaşa, kadın cinayetlerine, tacize, tecavüze, kazanılmış haklarımıza yönelik saldırılara karşı haklarımız ve hayatlarımız için 8 Mart Cuma günü saat 12.30’da Sakarya Caddesi’nde bir arada olacağız” dedi.

"ERKEN YAŞTA EVLİLİK DİYE BİR ŞEY YOK, ÇOCUK İSTİSMARI VAR"

Çabat, AKP’nin bir yandan çalışma yaşamına dönük hak gasplarını içeren yasal düzenlemelerle bir yandan da kazanılmış haklara yönelik saldırıları ile her geçen gün yeni bir tartışmayı gündeme getirdiğine dikkat çekti. Çabat şunları söyledi: “Geçtiğimiz seçimlerde çocuk istismarcılarına idam ve hadım cezası tartıştıranlar bu seçimde çocuk istismarcılarını ‘erken yaşta evlilik mağdurları’ olduğu gerekçesiyle affetmekten bahsediyor! Erken yaşta evlilik diye bir şey yoktur, çocuk istismarı vardır! Bu istismarın korkunç bir hızla artmasından sorumlu olanlar da ‘9 yaşında çocuk evlenebilir’ diyen, çocuk yaşta doğum yapanları gizleyen, Ensar’ı aklayan, tecavüzcülere, katillere iyi hal indirimleri uygulayan gerici erkek egemen düzendir. İstismarcıları affederek çocukların hayatını karartmanıza izin vermeyeceğiz!”.

"HAKLARIMIZDAN ASLA TAVİZ VERMEYİZ"

Üstü kapatılmaya çalışılan kadın cinayetlerinde ancak kadınlar sahip çıktığında adalet sağlanabildiğini vurgulayan Çabat, kadına yönelik şiddetle mücadelede çok önemli olan, 6284 sayılı yasaya aile düşmanı olduğu gerekçesi ile saldırıldığını söyledi. Çabat, “Kadınların mücadelesi olmaksızın tecavüzcülerin, kadın katillerinin adil yargılanmadığı bir dönemde haklarımızdan asla taviz vermeyiz!” dedi. İktidarın bir yandan boşanmayı zorlaştırmaya çalıştığını, bir yandan da kadınların nafaka hakkına göz diktiğini belirten Çabat, “Nafaka mağduru erkekleri tartışmadan önce okula gönderilmeyerek çocuk yaşta evlendirilerek hayatı karartılan kız çocuklarını tartışacağız, çalışan kadının maaşına el koyan erkekleri tartışacağız, hamile olduğu için işten atılan kadınları tartışacağız. Cinsiyet eşitliğini sağlamadan nafakayı tartıştırmayız, mücadele ederek kazandığımız medeni haklarımızdan bir adım geri atmayacağız!” şeklinde konuştu.

"KADINLARA SALDIRILARI KORKULARINDAN"

Kadınların maruz kaldığımız bütün eşitsizliklere rağmen var olmaktan asla vazgeçmeyeceğini herkese hatırlattığını vurgulayan Çabat şöyle konuştu: “Gücümüzü de buradan alıyoruz. Bunun için biz kadınlara olan öfkeleri. Bunun için ‘Siz asla erkeklerle eşit değilsiniz’ demeleri. Çünkü korkuyorlar.En temel hakları için sokağa çıkan, hak talep eden kadınlara yönelik saldırıları bundandır. Bunun içindir seçilmiş kadın vekillerin, belediye başkanlarının, gazetecilerin gözaltına alınması, cezaevlerinde tutulması. Kadın derneklerinin, televizyonların, gazete ve dergilerin kapatılması. Biz kadınlar fiilen sürdürdüğünüz OHAL'e, mücadele eden kadınlara ve cezaevlerindeki kadın tutsaklara uyguladığınız baskılara karşı yaşam hakkını savunmaktan vazgeçmeyeceğiz”.

"BU KORKUNÇ TABLOYU DEĞİŞTİRECEK, UMUDUMUZ, DİRENCİMİZ, GÜCÜMÜZ VAR"

Ortadoğu’da sürdürülen savaşın yine en çok kadınları,çocuları vurduğuna, mülteci kadınlara yönelik şiddetin her geçen gün arttığına dikkat çeken Çabat, kadınların savaş karşıtı olmaktan, barış talep etmekten asla vazgeçmeyeceğini söyledi. Kadınların sokakta ve bir arada olmasından korkanlara Boztaş şöyle seslendi: “Bizleri yasaklarla, baskılarla sindiremezsiniz. Yıllardır olduğu gibi yine sokaklardayız, yine dayanışmayla mücadelemizi büyütüyoruz! Her şeye ve her türlü baskıya, kadın düşmanı yasalara rağmen eşitlik ve özgürlük için direnen, üreten, itaat etmeyen ve mücadele eden kadınlar ve LGBTİ+ bireyler var. Bu korkunç tabloyu değiştirebilecek umudumuz, direncimiz ve gücümüz var. Bizler bu kararlılıkla mücadelemize devam ediyoruz”. (Ankara/EVRENSEL)

Kepez Belediyesi erkek konuşmacılarla 8 Mart etkinliği düzenliyor

Daha güçlü bir 8 Mart için!

EMEP: Yüzlerce işçi kadınla 8 Mart’a hazırlanıyoruz

8 Mart’ı bekliyoruz