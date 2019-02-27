Bölge illerinde 242 mahalle ve köy ile ulaşım sağlanamıyor (27 Şubat)

Doğu Anadolu'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Kars, Ağrı, Dersim ve Erzurum'daki 242 mahalle ve köyün yolu ulaşıma kapandı.

AĞRI

Ağrı'da 171 köy yolu olumsuz hava koşulları yüzünden ulaşıma kapandı.

AA'nın haberine göre, Karayolları 123. Şube Şefliğinden yapılan açıklamada Karayollarının sorumluluk alanındaki yolların açık olduğu, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ekiplerin aralıksız çalıştığı bildirildi.

KARS

Kar yağışı ve tipi yüzünden 14 köyle ulaşım sağlanamayan Kars'ta da sabah saatlerinde okula giden öğrenciler ve iş yerlerine giden vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Digor'da 4, Sarıkamış'ta 10 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Sarıkamış ilçesinde de etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. İlçedeki belediye ekipleri mahalle ve cadde aralarında kar küreme çalışması yürütüyor.

DERSİM

Dersim'de ise kar yağışı dolayısıyla 34 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

Kentte dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle il merkezinde 9, Nazımiye'de 9, Hozat'ta 12 ve Çemişgezek'te 4 olmak üzere toplam 34 köy yolu ulaşıma kapandı.

ERZURUM

Halen aralıklarla süren kar yağışı sebebiyle il merkezinde kar kalınlığının 25 santimetreye ulaştığı Erzurum'da da kırsal kesimdeki 23 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapanan mahalle yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor. (HABER MERKEZİ)

Fotoğraf: Şener Toktaş/AA

Fotoğraf: Şener Toktaş/AA