Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında görevden almalar sürüyor. Son olarak PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik görevden alındı. Bozgeyik'in yerine Bilgi Teknolojileri Kurumundan Aysel Kandemir getirildi.

PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik bugün görevden alınarak yerine Bilgi Teknolojileri Kurumundan Aysel Kandemir getirildi.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürü İsa Apaydın da görevinden alınmıştı. Apaydın’ın yerine vekaleten Ali İhsan Uygun atandı.

AYSEL KANDEMİR KİMDİR?

Aysel Kandemir, mevcut genel müdürün görevinden ayrılmasının ardından PTT'nin yeni genel müdürü olarak ilan edildi.

ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olan Aysel Kandemir, Hacettepe Üniversitesi, Bilişim Hukuku ve A.B.D. Colorado Üniversitesi, Sayısal Telekomünikasyon Şebekeleri üzerinde yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Daha önce Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında müsteşar yardımcılığı yapan Kandemir, son olarak BTK'da Başkan Yardımcısı olarak görev alıyordu. (HABER MERKEZİ)

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